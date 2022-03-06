https://arabic.sputniknews.com/20220306/الجزائر-تقول-إنها-لديها-مخزون-كاف-من-الحبوب-لنهاية-العام-1059558572.html
الجزائر تقول إن لديها مخزون كاف من الحبوب لنهاية العام
الجزائر تقول إن لديها مخزون كاف من الحبوب لنهاية العام
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الزراعة محمد عبد الحفيظ هني قوله، اليوم الأحد، إن لدى الجزائر مخزونا كافيا من الحبوب حتى نهاية العام. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T22:07+0000
2022-03-06T22:07+0000
2022-03-06T22:15+0000
الجزائر
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وقال الوزير إن "الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق الوطنية، وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب".وأضاف، أنه توجد ضغوط كبيرة في سوق الحبوب العالمية حاليا.وتابع الوزير في ذات السياق بأن الجزائر لديها "مخزون أمني" من الحبوب يُمكنها من تلبية احتياجات المواطنين بصفة عادية، لافتا إلى أن حملة الحصاد والدرس عادة ما تنطلق في البلاد في الفترة ما بين يونيو/ويوليو، وهو ما يعطي أريحية أكثر لضمان التموين العادي بالحبوب، رغم الأزمة العالمية الحالية .
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الجزائر
الجزائر تقول إن لديها مخزون كاف من الحبوب لنهاية العام
22:07 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 22:15 GMT 06.03.2022) تابعنا عبر
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الزراعة محمد عبد الحفيظ هني قوله، اليوم الأحد، إن لدى الجزائر مخزونا كافيا من الحبوب حتى نهاية العام.
وقال الوزير إن "الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها
لضمان تغطية السوق الوطنية، وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب".
وأضاف، أنه توجد ضغوط كبيرة في سوق الحبوب العالمية
حاليا.
وتابع الوزير في ذات السياق بأن الجزائر لديها "مخزون أمني" من الحبوب يُمكنها من تلبية احتياجات المواطنين بصفة عادية، لافتا إلى أن حملة الحصاد والدرس عادة ما تنطلق في البلاد في الفترة ما بين يونيو/ويوليو، وهو ما يعطي أريحية أكثر لضمان التموين العادي بالحبوب، رغم الأزمة العالمية الحالية .