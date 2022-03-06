الجيش اليمني يسيطر على مواقع لـ "أنصار الله" في صعدة
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، سيطرة قواته على مواقع كانت تتمركز فيها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة معقل الجماعة، شمال غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش شنت هجوما مباغتا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في منطقة جشيرة بمديرية كتاف والبقع [شرق محافظة صعدة]، تمكنت خلاله من تحرير تلك المواقع".
وأضافت أن "الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات تابعة لهم".
من جهة ثانية، قالت جماعة "أنصار الله" عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي [في اشارة إلى التحالف العربي] شن غارة على مديرية الظاهِر [جنوب غربي صعدة]".
وفي الرابع من فبراير الماضي، أعلن الجيش اليمني السيطرة على مواقع في محور مَران بجبهة المَلاحِيظ في مديرية حَيدان جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إثر عملية عسكرية واسعة النطاق بإسناد من مقاتلات التحالف.
ويمثل القتال في صعدة جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ إندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأضافت أن "الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات تابعة لهم".
من جهة ثانية، قالت جماعة "أنصار الله" عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي [في اشارة إلى التحالف العربي] شن غارة على مديرية الظاهِر [جنوب غربي صعدة]".
وفي الرابع من فبراير الماضي، أعلن الجيش اليمني السيطرة على مواقع في محور مَران بجبهة المَلاحِيظ في مديرية حَيدان جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إثر عملية عسكرية واسعة النطاق بإسناد من مقاتلات التحالف.
ويمثل القتال في صعدة جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ إندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.