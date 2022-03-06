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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220306/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يخططون-لتفجير-مفاعل-نووي-تجريبي-في-خاركيف-1059559454.html
الدفاع الروسية: الأمن الأوكراني والقوميون يخططون لتفجير مفاعل نووي تجريبي في خاركيف
الدفاع الروسية: الأمن الأوكراني والقوميون يخططون لتفجير مفاعل نووي تجريبي في خاركيف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، أن جهاز الأمن الأوكراني، يستعد بالتعاون مع مسلحي كتيبة "آزوف" لتنفيذ استفزازات قد تتسبب في... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T22:47+0000
2022-03-06T23:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، "جهاز الأمن الأوكراني بالتعاون مع مسلحي كتيبة آزوف يستعدون لتنفيذ استفزاز عبر تلوث إشعاعي محتمل في المنطقة القريبة من مدينة خاركيف".وتابع البيان أن "جهاز الأمن الأوكراني ومسلحي كتيبة آزوف يخططون لتفجير المفاعل واتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربة صاروخية على المنشأة النووية التجريبية".كانت الدفاع الروسية قالت في وقت سابق اليوم، إن كييف قامت بالتستر على آثار برنامج بيولوجي عسكري تم تنفيذه في أوكرانيا وبتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا كما زودت أوكرانيا بالأسلحة الهجومية الفتاكة، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الدفاع-الروسية-كييف-حاولت-التستر-على-آثار-برنامج-أسلحة-بيولوجية-ممول-من-الولايات-المتحدة---1059545375.html
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: الأمن الأوكراني والقوميون يخططون لتفجير مفاعل نووي تجريبي في خاركيف

22:47 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 23:13 GMT 06.03.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، أن جهاز الأمن الأوكراني، يستعد بالتعاون مع مسلحي كتيبة "آزوف" لتنفيذ استفزازات قد تتسبب في حدوث تلوث إشعاعي محتمل في منطقة خاركيف.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، "جهاز الأمن الأوكراني بالتعاون مع مسلحي كتيبة آزوف يستعدون لتنفيذ استفزاز عبر تلوث إشعاعي محتمل في المنطقة القريبة من مدينة خاركيف".

وأضاف البيان أن القوميين الأوكرانيين قاموا بتفخيخ مفاعل داخل منشأة نووية تجريبية في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا.

وتابع البيان أن "جهاز الأمن الأوكراني ومسلحي كتيبة آزوف يخططون لتفجير المفاعل واتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربة صاروخية على المنشأة النووية التجريبية".
كانت الدفاع الروسية قالت في وقت سابق اليوم، إن كييف قامت بالتستر على آثار برنامج بيولوجي عسكري تم تنفيذه في أوكرانيا وبتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: كييف حاولت التستر على آثار برنامج أسلحة بيولوجية ممول من الولايات المتحدة
أمس, 16:32 GMT
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا كما زودت أوكرانيا بالأسلحة الهجومية الفتاكة، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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