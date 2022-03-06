https://arabic.sputniknews.com/20220306/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يخططون-لتفجير-مفاعل-نووي-تجريبي-في-خاركيف-1059559454.html

الدفاع الروسية: الأمن الأوكراني والقوميون يخططون لتفجير مفاعل نووي تجريبي في خاركيف

الدفاع الروسية: الأمن الأوكراني والقوميون يخططون لتفجير مفاعل نووي تجريبي في خاركيف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، أن جهاز الأمن الأوكراني، يستعد بالتعاون مع مسلحي كتيبة "آزوف" لتنفيذ استفزازات قد تتسبب في... 06.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-06T22:47+0000

2022-03-06T22:47+0000

2022-03-06T23:13+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، "جهاز الأمن الأوكراني بالتعاون مع مسلحي كتيبة آزوف يستعدون لتنفيذ استفزاز عبر تلوث إشعاعي محتمل في المنطقة القريبة من مدينة خاركيف".وتابع البيان أن "جهاز الأمن الأوكراني ومسلحي كتيبة آزوف يخططون لتفجير المفاعل واتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربة صاروخية على المنشأة النووية التجريبية".كانت الدفاع الروسية قالت في وقت سابق اليوم، إن كييف قامت بالتستر على آثار برنامج بيولوجي عسكري تم تنفيذه في أوكرانيا وبتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا كما زودت أوكرانيا بالأسلحة الهجومية الفتاكة، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

https://arabic.sputniknews.com/20220306/الدفاع-الروسية-كييف-حاولت-التستر-على-آثار-برنامج-أسلحة-بيولوجية-ممول-من-الولايات-المتحدة---1059545375.html

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أخبار أوكرانيا