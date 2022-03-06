https://arabic.sputniknews.com/20220306/الممثلة-المصرية-غادة-عادل-تكشف-تطورات-حالتها-الصحية-1059557727.html
الممثلة المصرية غادة عادل تكشف تطورات حالتها الصحية
الممثلة المصرية غادة عادل تكشف تطورات حالتها الصحية
قالت الممثلة المصرية إن حالتها الصحية تحسنت، بعد تعرضها لوعكة صحية أجبرتها على الدخول إلى إحدى المستشفيات اليوم الأحد. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T21:48+0000
2022-03-06T21:48+0000
2022-03-06T21:48+0000
مصر
أخبار الفنانين في مصر
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وأكدت غادة أنها سوف تغادر المستشفى اليوم بعد تحسن حالتها الصحية، وفقا لموقع "المصري اليوم".وقالت الممثلة المصرية للموقع: "الحمد الله حالتي تحسنت، وإن شاء الله هاخرج من المستشفى النهارده، وشكرًا لكل من سأل عليا".وكانت مريم ابنة الفنانة غادة عادل نشرت صورة لوالدتها على سرير في المستشفى عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي إنستغرام، طالبة الدعاء لوالدتها، دون الكشف عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها غادة.ويعرض حاليا لغادة عادل مسلسل "منورة بأهلها" على إحدى منصات العرض، وتشارك غادة في موسم رمضان المقبل بمسلسل "أحلام سعيدة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار الفنانين في مصر
الممثلة المصرية غادة عادل تكشف تطورات حالتها الصحية
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قالت الممثلة المصرية إن حالتها الصحية تحسنت، بعد تعرضها لوعكة صحية أجبرتها على الدخول إلى إحدى المستشفيات اليوم الأحد.
وأكدت غادة أنها سوف تغادر المستشفى اليوم بعد تحسن حالتها الصحية، وفقا لموقع "المصري اليوم
".
وقالت الممثلة المصرية للموقع: "الحمد الله حالتي تحسنت، وإن شاء الله هاخرج من المستشفى النهارده، وشكرًا لكل من سأل عليا".
وكانت مريم ابنة الفنانة غادة عادل نشرت صورة لوالدتها على سرير في المستشفى عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي إنستغرام، طالبة الدعاء لوالدتها، دون الكشف عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها غادة.
ويعرض حاليا لغادة عادل مسلسل "منورة بأهلها" على إحدى منصات العرض، وتشارك غادة في موسم رمضان المقبل بمسلسل "أحلام سعيدة".