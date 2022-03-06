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الممثلة المصرية غادة عادل تكشف تطورات حالتها الصحية
الممثلة المصرية غادة عادل تكشف تطورات حالتها الصحية
قالت الممثلة المصرية إن حالتها الصحية تحسنت، بعد تعرضها لوعكة صحية أجبرتها على الدخول إلى إحدى المستشفيات اليوم الأحد. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T21:48+0000
2022-03-06T21:48+0000
مصر
أخبار الفنانين في مصر
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وأكدت غادة أنها سوف تغادر المستشفى اليوم بعد تحسن حالتها الصحية، وفقا لموقع "المصري اليوم".وقالت الممثلة المصرية للموقع: "الحمد الله حالتي تحسنت، وإن شاء الله هاخرج من المستشفى النهارده، وشكرًا لكل من سأل عليا".وكانت مريم ابنة الفنانة غادة عادل نشرت صورة لوالدتها على سرير في المستشفى عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي إنستغرام، طالبة الدعاء لوالدتها، دون الكشف عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها غادة.ويعرض حاليا لغادة عادل مسلسل "منورة بأهلها" على إحدى منصات العرض، وتشارك غادة في موسم رمضان المقبل بمسلسل "أحلام سعيدة".
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مصر, أخبار الفنانين في مصر

الممثلة المصرية غادة عادل تكشف تطورات حالتها الصحية

21:48 GMT 06.03.2022
© Sputnik . Abdallah Hemeidالممثلة المصرية غادة عادل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
الممثلة المصرية غادة عادل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Abdallah Hemeid
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قالت الممثلة المصرية إن حالتها الصحية تحسنت، بعد تعرضها لوعكة صحية أجبرتها على الدخول إلى إحدى المستشفيات اليوم الأحد.
وأكدت غادة أنها سوف تغادر المستشفى اليوم بعد تحسن حالتها الصحية، وفقا لموقع "المصري اليوم".
وقالت الممثلة المصرية للموقع: "الحمد الله حالتي تحسنت، وإن شاء الله هاخرج من المستشفى النهارده، وشكرًا لكل من سأل عليا".
وكانت مريم ابنة الفنانة غادة عادل نشرت صورة لوالدتها على سرير في المستشفى عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي إنستغرام، طالبة الدعاء لوالدتها، دون الكشف عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها غادة.
ويعرض حاليا لغادة عادل مسلسل "منورة بأهلها" على إحدى منصات العرض، وتشارك غادة في موسم رمضان المقبل بمسلسل "أحلام سعيدة".
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