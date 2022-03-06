امرأة تصدم 2.5 مليون متابع بعد الكشف عن عمرها الحقيقي... فيديو
© shutterstockكبار سن يأكلون أكل صحي
© shutterstock
أذهلت امرأة كندية 2.5 مليوم متابع، عندما كشفت عن عمرها الحقيقي، والذي تبدو أصغر منه بعشرين عاما على الأقل.
وانتشر فيديو الجدة الكندية التي لم تكشف عن اسمها، بعد أن شاركت ابنتها ديليس بارنيت، مقطع فيديو لها وكشفت أن الفضل في مظهرها الشاب يرجع إلى "جينات جيدة" واستمرارها في النشاط.
صُدم المشاهدون عندما اكتشفوا أن السيدة الواقفة أمامهم بكامل نشاطها تبلغ من العمر 90 عاما، ولا تنفق أموالها على منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن، بل إن كل ما تستخدمه هو "قطعة صابون وماء لتنظيف الوجه وكريم للوجه".
@fit_momof7 ##thisis90 #90 #ageisjustanumber #healthyaging #mymom #fitnesstip ♬ original sound - Dalyce Barnett Radtke
كتب أحد المتابعين: "هل هتبلغ فعلا 90 عاما. يا إله ، إنها المرأة التي كبرت في أجمل طريقة رأيتها في حياتي. انا مندهش! ". وكتبت أخرى: تبلغ من العمر 90 عاما؟؟ أم أنا مخطئ في القراءة؟"، وأضافت ثالثة "إنها تبدو أفضل مني وأنا في السابعة والثلاثين".
@fit_momof7 #thisis90 #mymum #mymom #90 #ageisjustanumber #aginggracefully #strengthtrainingforwomen #healthyaging #fitnesslife #seniorfitness #workoutsforwomen ♬ original sound - Dalyce Barnett Radtke
وأوضحت ديليس أنه بعد مشاهدة الفيديو الأول لوالدتها والذي حصل على أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، أراد المتابعون معرفة سرها في البقاء شابة في المظهر، إلا أن السيدة البالغة من العمر 90 عاما أصرت على أنها "ليس لديها سر".
@fit_momof7 #thisis90 #mymum #mymom #seniorfitness #ageisjustanumber #goals #lifegoals #nevertoolateseries #workoutsforwomen #womenthatworkout #strengthtraining ♬ How You Like That - BLACKPINK
قالت إنها تعتقد أنها "محظوظة حقا بسبب جيناتها الجيدة"، لكنها اعترفت بأن ذلك يرجع جزئيا أيضا إلى أسلوب حياتها، لأن والدتها توفيت عن عمر يناهز 82 عاما.
@fit_momof7 #thisis90 #mymom #ageisjustnumber #strongmom #goals #healthyagingtips ♬ original sound - Dalyce Barnett Radtke
تحافظ الجدة على ممارسة الرياضة يوميا، بما في ذلك روتين لياقة بدنية لمدة ساعة ونصف على الأقل، وربما أكثر قليلا من التمارين التي تشمل الكرة والتمدد والأوزان والتمارين الهوائية (تمارين القلب).