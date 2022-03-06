https://arabic.sputniknews.com/20220306/بنوك-روسية-تخطط-لاعتماد-نظام-البطاقات-الصيني-يونيون-باي-بديلاً-عن-النظام-الأمريكي-1059530440.html
بنوك روسية تخطط لاعتماد نظام البطاقات الصيني "يونيون باي" بديلا عن النظام الأمريكي
بنوك روسية تخطط لاعتماد نظام البطاقات الصيني "يونيون باي" بديلا عن النظام الأمريكي
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، عن استعداد بنوك ومصارف روسيا لإصدار بطاقات تستخدم نظام مشغل البطاقات الصيني "يونيون باي" الذي سيكون مربوطا بنظام "مير"... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T11:37+0000
2022-03-06T11:37+0000
2022-03-06T11:38+0000
روسيا
اقتصاد
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وذكرت قناة "إربي كا" الإقتصادية أن بنوك روسية عدة أعلنت استعدادها للانتقال إلى نظام "يونيون باي" الصيني بدلا من "فيزا" و"ماستر كارد" الأمريكيتين المربوطين بنظام سويفت.وجاءت الإعلانات المتعلقة بالتحول إلى "يونيون باي" اليوم الأحد، من "سبير بنك"، وهو أكبر بنك روسي، وكذلك "بنك ألفا" و"بنك تينكوف".وفي سياق متّصل، أعلن البنك المركزي الروسي أن بطاقات فيزا وماستر كارد الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل، وأن العقوبات لن تؤثر على ذلك.وأضاف المركزي الروسي، أن المعاملات المالية باستخدام فيزا وماستر كارد خارج روسيا لن تكون متاحة، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية الأجنبية.وأكد أنه في حالة السفر إلى الخارج، يوصى باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطني "مير"، والتي تعتمدها دول بينها تركيا وبيلاروس وفيتنام وطاجيكستان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
بنوك روسية تخطط لاعتماد نظام البطاقات الصيني "يونيون باي" بديلا عن النظام الأمريكي
11:37 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 06.03.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، عن استعداد بنوك ومصارف روسيا لإصدار بطاقات تستخدم نظام مشغل البطاقات الصيني "يونيون باي" الذي سيكون مربوطا بنظام "مير" الروسي.
وذكرت قناة "إربي كا" الإقتصادية
أن بنوك روسية عدة أعلنت استعدادها للانتقال إلى نظام "يونيون باي" الصيني بدلا من "فيزا" و"ماستر كارد" الأمريكيتين المربوطين بنظام سويفت.
وجاءت الإعلانات المتعلقة بالتحول إلى "يونيون باي" اليوم الأحد، من "سبير بنك"، وهو أكبر بنك روسي، وكذلك "بنك ألفا" و"بنك تينكوف".
وفي سياق متّصل، أعلن البنك المركزي الروسي أن بطاقات فيزا وماستر كارد الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل، وأن العقوبات لن تؤثر على ذلك.
وأضاف المركزي الروسي، أن المعاملات المالية باستخدام فيزا وماستر كارد خارج روسيا لن تكون متاحة، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية الأجنبية.
وأكد أنه في حالة السفر إلى الخارج، يوصى باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطني "مير"، والتي تعتمدها دول بينها تركيا وبيلاروس وفيتنام وطاجيكستان.