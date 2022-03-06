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بوتين يمنح لقب بطل روسيا الاتحادية لقائد كتيبة "سبارتا"
بوتين يمنح لقب بطل روسيا الاتحادية لقائد كتيبة "سبارتا"
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، لقب "بطل روسيا الاتحادية" إلى قائد كتيبة "سبارتا" الذي ضحى بنفسه أمس أثناء عمليات إجلاء المدنيين. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T18:26+0000
2022-03-06T19:09+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقلد الرئيس بوتين قائد كتيبة "سبارتا"، فلاديمير جوغا، اللقب بعد وفاته "لما أظهره من بطولة وشجاعة في أداء الواجب المدني".تم تعيين والده أرتيوم جوغا، اليوم الأحد، كقائد جديد لكتيبة "سبارتا" خلفا لابنه.وكان رئيس الجمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، قد أعلن أن قائد كتيبة "سبارتا" التابعة لجمهورية دونيتسك فلاديمير جوغا، توفي في معركة يوم السبت، أثناء إجلاء المدنيين من فولنوفاكا.كتب بوشلين: "لقد وقعت على مرسوم لمنح لقب بطل جمهورية دونيتسك الشعبية لفلاديمير أرتيموفيتش جوغا بعد وفاته".ونعى الكثير من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي في دونباس وأكرانيا البطل، مشاركين صوره بشكل واسع.وأشاد المواطنون بالعمل البطولي الذي قام به العقيد فلادمير جوغا، الذي ضحى بنفسه من أجل الحفاظ على أرواح السكان، أثناء عمليات إخلاء المدنيين وتأمين خروجهم بسلام من مناطق تواجد المجموعات المتطرفة.
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روسيا

بوتين يمنح لقب بطل روسيا الاتحادية لقائد كتيبة "سبارتا"

18:26 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 19:09 GMT 06.03.2022)
© Press Service/Ministry of Defence / الذهاب إلى بنك الصوروسام بطل روسيا
وسام بطل روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Press Service/Ministry of Defence
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، لقب "بطل روسيا الاتحادية" إلى قائد كتيبة "سبارتا" الذي ضحى بنفسه أمس أثناء عمليات إجلاء المدنيين.
وقلد الرئيس بوتين قائد كتيبة "سبارتا"، فلاديمير جوغا، اللقب بعد وفاته "لما أظهره من بطولة وشجاعة في أداء الواجب المدني".

توفي قائد كتيبة "سبارتا"، فلاديمير جوغا، أمس السبت، في مدينة فولنوفاكا، أثناء تأمين خروج المدنيين من المدينة.

تم تعيين والده أرتيوم جوغا، اليوم الأحد، كقائد جديد لكتيبة "سبارتا" خلفا لابنه.
وكان رئيس الجمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، قد أعلن أن قائد كتيبة "سبارتا" التابعة لجمهورية دونيتسك فلاديمير جوغا، توفي في معركة يوم السبت، أثناء إجلاء المدنيين من فولنوفاكا.
كتب بوشلين: "لقد وقعت على مرسوم لمنح لقب بطل جمهورية دونيتسك الشعبية لفلاديمير أرتيموفيتش جوغا بعد وفاته".
ونعى الكثير من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي في دونباس وأكرانيا البطل، مشاركين صوره بشكل واسع.
وأشاد المواطنون بالعمل البطولي الذي قام به العقيد فلادمير جوغا، الذي ضحى بنفسه من أجل الحفاظ على أرواح السكان، أثناء عمليات إخلاء المدنيين وتأمين خروجهم بسلام من مناطق تواجد المجموعات المتطرفة.
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