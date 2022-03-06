بوتين يمنح لقب بطل روسيا الاتحادية لقائد كتيبة "سبارتا"
توفي قائد كتيبة "سبارتا"، فلاديمير جوغا، أمس السبت، في مدينة فولنوفاكا، أثناء تأمين خروج المدنيين من المدينة.
Прикрывая собой мирных жителей в Волновахе погиб комбат "Спарты" Владимир Жога.— Донбасс Сегодня (@DonbassSegodnya) March 5, 2022
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя ДНР – посмертно. pic.twitter.com/mep4n38dKm
Сегодня в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей, героически погиб командир батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха.— Алексей Карпушев (@AleksKarpushev) March 5, 2022
Денис Пушилин подписал указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики – посмертно. pic.twitter.com/vi53BLR3o2
Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России (посмертно) командиру батальона "Спарта" НМ ДНР Владимиру Жоге "за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга". Вечная память, Герою pic.twitter.com/RpJ3bCvxl3— Даянат (@dayanat01) March 6, 2022
Прикрывая собой мирных жителей в Волновахе погиб комбат "Спарты" Владимир Жога.— ╾━╤デ╦︻ Баба Дуня пулемётчица 🇷🇺 (@patamyshta1) March 5, 2022
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя ДНР – посмертно. pic.twitter.com/OsnYcmyCM2
Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно Владимиру Жоге "за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга". pic.twitter.com/tgmzbrXNWw— В.В.С. (@dnrvvladimir) March 6, 2022
В Волновахе погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.— Эту страну не победить (@rusvmeste) March 5, 2022
"Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики – посмертн... pic.twitter.com/S0lHSGDzos