بوتين يمنح لقب بطل روسيا الاتحادية لقائد كتيبة "سبارتا"

В Волновахе погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.



"Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики – посмертн... pic.twitter.com/S0lHSGDzos