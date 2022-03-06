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https://arabic.sputniknews.com/20220306/شركة-إنجي-الفرنسية-أوروبا-لن-تتمكن-من-إيجاد-بديل-عن-الغاز-الروسي-1059554408.html
شركة "إنجي" الفرنسية: أوروبا لن تتمكن من إيجاد بديل عن الغاز الروسي
شركة "إنجي" الفرنسية: أوروبا لن تتمكن من إيجاد بديل عن الغاز الروسي
قالت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد بديل كامل للغاز الروسي. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T20:22+0000
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العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأشارت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، كاثرين ماكجريجور، في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو"، إن "الموارد التي لدينا حاليا محدودة. إنها غير كافية لتعويض كل الغاز الذي نحصل عليه الآن من روسيا".وأكدت رئيسة الشركة، أنه "في هذه الحالة (وقف الإمدادات)، سندخل واقعا جديدا للطاقة بصدمة تعريفة غير مسبوقة".وحول الاعتماد على مصادر أخرى، نوهت الرئيسة الشركة: "بالنسبة للفحم، نعتمد على روسيا أكثر من غيرها".
https://arabic.sputniknews.com/20220305/شركة-شل-البريطانية-تعلن-عن-اضطرارها-الشديد-لشراء-النفط-من-روسيا-1059512168.html
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روسيا, اقتصاد, العالم

شركة "إنجي" الفرنسية: أوروبا لن تتمكن من إيجاد بديل عن الغاز الروسي

20:22 GMT 06.03.2022
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مشوع إنشاء الخط الشمالي لنقل الغاز من روسيا إلى شمال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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قالت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد بديل كامل للغاز الروسي.
وأشارت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، كاثرين ماكجريجور، في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو"، إن "الموارد التي لدينا حاليا محدودة. إنها غير كافية لتعويض كل الغاز الذي نحصل عليه الآن من روسيا".

وأشارت ماكجريجور، إلى أن حوالي 40٪ من الغاز الذي يستهلكه الاتحاد الأوروبي من أصل روسي. وفي بعض دول أوروبا الشرقية، تبلغ نسبة التبعية 100٪.

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وأضافت "وقف الإمدادات سيكون له عواقب وخيمة وسريعة للغاية".

وأكدت رئيسة الشركة، أنه "في هذه الحالة (وقف الإمدادات)، سندخل واقعا جديدا للطاقة بصدمة تعريفة غير مسبوقة".
وحول الاعتماد على مصادر أخرى، نوهت الرئيسة الشركة: "بالنسبة للفحم، نعتمد على روسيا أكثر من غيرها".
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