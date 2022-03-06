https://arabic.sputniknews.com/20220306/شركة-إنجي-الفرنسية-أوروبا-لن-تتمكن-من-إيجاد-بديل-عن-الغاز-الروسي-1059554408.html
شركة "إنجي" الفرنسية: أوروبا لن تتمكن من إيجاد بديل عن الغاز الروسي
شركة "إنجي" الفرنسية: أوروبا لن تتمكن من إيجاد بديل عن الغاز الروسي
قالت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد بديل كامل للغاز الروسي. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T20:22+0000
2022-03-06T20:22+0000
2022-03-06T20:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101721/83/1017218326_0:39:3388:1945_1920x0_80_0_0_4e7ab68c3d4d3d431721faa948e68d96.jpg
وأشارت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، كاثرين ماكجريجور، في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو"، إن "الموارد التي لدينا حاليا محدودة. إنها غير كافية لتعويض كل الغاز الذي نحصل عليه الآن من روسيا".وأكدت رئيسة الشركة، أنه "في هذه الحالة (وقف الإمدادات)، سندخل واقعا جديدا للطاقة بصدمة تعريفة غير مسبوقة".وحول الاعتماد على مصادر أخرى، نوهت الرئيسة الشركة: "بالنسبة للفحم، نعتمد على روسيا أكثر من غيرها".
https://arabic.sputniknews.com/20220305/شركة-شل-البريطانية-تعلن-عن-اضطرارها-الشديد-لشراء-النفط-من-روسيا-1059512168.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101721/83/1017218326_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_adfaf002e5f43d6f5906190ec1a994e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد, العالم
شركة "إنجي" الفرنسية: أوروبا لن تتمكن من إيجاد بديل عن الغاز الروسي
تابعنا عبر
قالت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد بديل كامل للغاز الروسي.
وأشارت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، كاثرين ماكجريجور، في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو"، إن "الموارد التي لدينا حاليا محدودة. إنها غير كافية لتعويض كل الغاز الذي نحصل عليه الآن من روسيا".
وأشارت ماكجريجور، إلى أن حوالي 40٪ من الغاز الذي يستهلكه الاتحاد الأوروبي من أصل روسي. وفي بعض دول أوروبا الشرقية، تبلغ نسبة التبعية 100٪.
وأضافت "وقف الإمدادات سيكون له عواقب وخيمة وسريعة للغاية".
وأكدت رئيسة الشركة، أنه "في هذه الحالة (وقف الإمدادات)، سندخل واقعا جديدا للطاقة بصدمة تعريفة غير مسبوقة".
وحول الاعتماد على مصادر أخرى، نوهت الرئيسة الشركة: "بالنسبة للفحم، نعتمد على روسيا أكثر من غيرها".