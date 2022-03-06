https://arabic.sputniknews.com/20220306/فيلم-باتمان-يحقق-57-مليون-دولار-إيرادات-في-أول-أيام-افتتاحه-1059551111.html
فيلم "باتمان" يحقق 57 مليون دولار إيرادات في أول أيام افتتاحه
فيلم "باتمان" يحقق 57 مليون دولار إيرادات في أول أيام افتتاحه
بلغت قيمة الإيرادات التي حققها فيلم "باتمان" 57 مليون دولار، وذلك يوم افتتاحه. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T18:45+0000
2022-03-06T18:45+0000
2022-03-06T18:45+0000
فن
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وجاءت الإيرادات من 4417 موقعا حول العالم في يوم افتتاحه، حسبما نقلت مجلة "فوربس".وفيلم باتمان من بطولة روبرت باتينسون والذي يقوم بدور باتمان، وزوي كرافيتز في دور كات وومان، والفيلم من إخراج مات ريفز.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فن
فيلم "باتمان" يحقق 57 مليون دولار إيرادات في أول أيام افتتاحه
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بلغت قيمة الإيرادات التي حققها فيلم "باتمان" 57 مليون دولار، وذلك يوم افتتاحه.
وجاءت الإيرادات من 4417 موقعا حول العالم في يوم افتتاحه، حسبما نقلت مجلة "فوربس
".
وفيلم باتمان من بطولة روبرت باتينسون والذي يقوم بدور باتمان، وزوي كرافيتز في دور كات وومان، والفيلم من إخراج مات ريفز.