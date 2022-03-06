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https://arabic.sputniknews.com/20220306/فيلم-باتمان-يحقق-57-مليون-دولار-إيرادات-في-أول-أيام-افتتاحه-1059551111.html
فيلم "باتمان" يحقق 57 مليون دولار إيرادات في أول أيام افتتاحه
فيلم "باتمان" يحقق 57 مليون دولار إيرادات في أول أيام افتتاحه
بلغت قيمة الإيرادات التي حققها فيلم "باتمان" 57 مليون دولار، وذلك يوم افتتاحه. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T18:45+0000
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فن
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وجاءت الإيرادات من 4417 موقعا حول العالم في يوم افتتاحه، حسبما نقلت مجلة "فوربس".وفيلم باتمان من بطولة روبرت باتينسون والذي يقوم بدور باتمان، وزوي كرافيتز في دور كات وومان، والفيلم من إخراج مات ريفز.
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فن

فيلم "باتمان" يحقق 57 مليون دولار إيرادات في أول أيام افتتاحه

18:45 GMT 06.03.2022
© REUTERS / TOM NICHOLSONبطلا فيلم "ذا باتمان" روبرت باتنسون وزوي كرافيتز في عرضه الخاص، لندن، بريطانيا، 23 فبراير/ شباط 2022
بطلا فيلم ذا باتمان روبرت باتنسون وزوي كرافيتز في عرضه الخاص، لندن، بريطانيا، 23 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / TOM NICHOLSON
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بلغت قيمة الإيرادات التي حققها فيلم "باتمان" 57 مليون دولار، وذلك يوم افتتاحه.
وجاءت الإيرادات من 4417 موقعا حول العالم في يوم افتتاحه، حسبما نقلت مجلة "فوربس".
وفيلم باتمان من بطولة روبرت باتينسون والذي يقوم بدور باتمان، وزوي كرافيتز في دور كات وومان، والفيلم من إخراج مات ريفز.
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