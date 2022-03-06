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https://arabic.sputniknews.com/20220306/كييف-تطالب-إسرائيل-بإطلاق-سراح-مهرب-مخدرات-للانضمام-للقتال-في-أوكرانيا-1059552887.html
كييف تطالب إسرائيل بإطلاق سراح مهرب مخدرات للانضمام للقتال في أوكرانيا
كييف تطالب إسرائيل بإطلاق سراح مهرب مخدرات للانضمام للقتال في أوكرانيا
طالبت سفارة كييف لدى تل أبيب، بإطلاق سراح مواطن أوكراني مسجون لدى إسرائيل بعد إدانته بتهريب مخدرات، للانضمام إلى المعارك في بلاده. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T19:30+0000
2022-03-06T19:30+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن مواطنا أوكرانيا يعمل في الأساس "مسعفا" متخصصا في الطوارئ، قدم طلبا "مستعجلا" للجنة إطلاق السراح الإسرائيلية، بهدف العودة إلى بلاده والمساعدة في القتال الدائر هناك.وأضافت أن السفارة الأوكرانية في إسرائيل، دعمت طلبه، ما جعله بذلك أكثر ثقلا لدى أصحاب القرار في إسرائيل.وقالت شيلي تابيرون مراسلة القناة للشؤون القضائية إن الحديث يدور "عن طلب إنساني لمواطن أوكراني يريد في الحقيقة الانضمام إلى القتال في ظل حقيقة أنه يعمل مسعفا".وأضافت: "انضم القنصل الأوكراني لدى إسرائيل إلى هذا الطلب عبر رسالة دعم قال فيها إنه في ظل وضع القتال في أوكرانيا اليوم، فإن خدمات السجين الأوكراني لدى إسرائيل مطلوبة جدا".وأوضحت أن السجين الأوكراني وصل إلى إسرائيل عام 2017، وعُثر في حقيبته على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، وتم محاكمته وإدانته بالسجن لمدة 6 سنوات.من جانبها، كتبت محامية السجين الأوكراني في الطلب المقدم للسلطات الإسرائيلية: "عمل فلاديمير نحو 25 عاما كمسعف في أوكرانيا، وفي ضوء الوضع الصعب، سيكون من المهم أن يساهم بخبرته الطويلة. لقد انضمت حكومة أوكرانيا لطلبنا، وتعهدت باستيعاب فلاديمير،. نأمل أن تستجيب دولة إسرائيل لطلبنا".
إسرائيل
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أخبار أوكرانيا, إسرائيل

كييف تطالب إسرائيل بإطلاق سراح مهرب مخدرات للانضمام للقتال في أوكرانيا

19:30 GMT 06.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirdaالقوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا
القوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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طالبت سفارة كييف لدى تل أبيب، بإطلاق سراح مواطن أوكراني مسجون لدى إسرائيل بعد إدانته بتهريب مخدرات، للانضمام إلى المعارك في بلاده.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن مواطنا أوكرانيا يعمل في الأساس "مسعفا" متخصصا في الطوارئ، قدم طلبا "مستعجلا" للجنة إطلاق السراح الإسرائيلية، بهدف العودة إلى بلاده والمساعدة في القتال الدائر هناك.
وأضافت أن السفارة الأوكرانية في إسرائيل، دعمت طلبه، ما جعله بذلك أكثر ثقلا لدى أصحاب القرار في إسرائيل.
وقالت شيلي تابيرون مراسلة القناة للشؤون القضائية إن الحديث يدور "عن طلب إنساني لمواطن أوكراني يريد في الحقيقة الانضمام إلى القتال في ظل حقيقة أنه يعمل مسعفا".
وأضافت: "انضم القنصل الأوكراني لدى إسرائيل إلى هذا الطلب عبر رسالة دعم قال فيها إنه في ظل وضع القتال في أوكرانيا اليوم، فإن خدمات السجين الأوكراني لدى إسرائيل مطلوبة جدا".
وأوضحت أن السجين الأوكراني وصل إلى إسرائيل عام 2017، وعُثر في حقيبته على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، وتم محاكمته وإدانته بالسجن لمدة 6 سنوات.
من جانبها، كتبت محامية السجين الأوكراني في الطلب المقدم للسلطات الإسرائيلية: "عمل فلاديمير نحو 25 عاما كمسعف في أوكرانيا، وفي ضوء الوضع الصعب، سيكون من المهم أن يساهم بخبرته الطويلة. لقد انضمت حكومة أوكرانيا لطلبنا، وتعهدت باستيعاب فلاديمير،. نأمل أن تستجيب دولة إسرائيل لطلبنا".
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