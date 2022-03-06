https://arabic.sputniknews.com/20220306/مسؤولة-بالسياحة-المصرية-لم-نجبر-سائح-أوكراني-على-مغادرة-البلاد-ونتكفل-بإعاشتهم-1059558005.html
مسؤولة بالسياحة المصرية: لم نجبر سائح أوكراني على مغادرة البلاد ونتكفل بإعاشتهم
مسؤولة بالسياحة المصرية: لم نجبر سائح أوكراني على مغادرة البلاد ونتكفل بإعاشتهم
قالت نائب وزير السياحة، في مصر، الدكتورة غادة شلبي، إن هناك توجيهات بمراعاة السائحين في روسيا وأوكرانيا الموجودين في مصر خلال الفترة الحالية ولا يستطيعون... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T21:57+0000
2022-03-06T21:57+0000
2022-03-06T21:58+0000
مصر
أخبار مصر الآن
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وأكدت شلبي في مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، نقلها موقع "المصري اليوم"، أنه من بداية الأزمة الروسية الأوكرانية تم تشكيل غرفة عمليات لبحث أزمة السياحة الأوكرانية.وتابعت: "هناك توجيهات بمراعاة السائحين في روسيا وأوكرانيا (...) تتم استضافتهم في الفنادق الأوكران حوالي 17 ألف والروس نفس العدد تقريبًا في جنوب سيناء والبحر الأحمر".ولفتت إلى أن الدولة المصرية متكفلة بإعاشة هؤلاء السياح، وتسفيرهم على خطوط مصر للطيران، مشددة على أن "الدولة قامت بما عليها وزيادة، وردود الأفعال إيجابية جدًا".وشددت على أن "الخط الساخن لوزارة السياحة، الذي يتحدث باللغتين الروسية والأوكرانية، كان يتلقى استفسارات السياح لحل المشكلات التي تواجههم".ولفتت إلى أن "السفراء كانوا يتابعون كيفية تعامل الدولة المصرية مع الملف السياحي في الأزمات".وأكدت على أن "مصر لم تُجبر أي سائح أوكراني على مغادرة البلاد (...) فيه طيارات بترجع ولادنا من برة وتاخد الأوكران".وأشارت إلى أن "طائرات مصر للطيران وإير كايرو يحمل السياح مجانًا للخارج".
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مصر, أخبار مصر الآن
مسؤولة بالسياحة المصرية: لم نجبر سائح أوكراني على مغادرة البلاد ونتكفل بإعاشتهم
21:57 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 21:58 GMT 06.03.2022) تابعنا عبر
قالت نائب وزير السياحة، في مصر، الدكتورة غادة شلبي، إن هناك توجيهات بمراعاة السائحين في روسيا وأوكرانيا الموجودين في مصر خلال الفترة الحالية ولا يستطيعون العودة إلى بلادهم.
وأكدت شلبي في مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، نقلها موقع "المصري اليوم
"، أنه من بداية الأزمة الروسية الأوكرانية تم تشكيل غرفة عمليات لبحث أزمة السياحة الأوكرانية.
وتابعت: "هناك توجيهات بمراعاة السائحين في روسيا وأوكرانيا (...) تتم استضافتهم في الفنادق الأوكران حوالي 17 ألف والروس نفس العدد تقريبًا في جنوب سيناء والبحر الأحمر".
وأوضحت المسؤولة المصرية بأنه "خلال الأسبوع الأول تولت الفنادق أمورهم وهناك غرف عمليات في جنوب سيناء والبحر الأحمر؛ للتأكد من راحتهم بالفنادق".
ولفتت إلى أن الدولة المصرية متكفلة بإعاشة هؤلاء السياح، وتسفيرهم على خطوط مصر للطيران، مشددة على أن "الدولة قامت بما عليها وزيادة، وردود الأفعال إيجابية جدًا".
وشددت على أن "الخط الساخن لوزارة السياحة، الذي يتحدث باللغتين الروسية والأوكرانية، كان يتلقى استفسارات السياح لحل المشكلات التي تواجههم".
ولفتت إلى أن "السفراء كانوا يتابعون كيفية تعامل الدولة المصرية مع الملف السياحي في الأزمات".
وأكدت على أن "مصر لم تُجبر أي سائح أوكراني على مغادرة البلاد (...) فيه طيارات بترجع ولادنا من برة وتاخد الأوكران".
وأشارت إلى أن "طائرات مصر للطيران وإير كايرو يحمل السياح مجانًا للخارج".