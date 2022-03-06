https://arabic.sputniknews.com/20220306/مصر-تعلن-ضوابط-جديدة-للتطعيم-ضد-فيروس-كورونا-1059556607.html
مصر تعلن ضوابط جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا
مصر تعلن ضوابط جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تحديث ضوابط تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T21:23+0000
2022-03-06T21:23+0000
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وقال وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، إنه تم الانتهاء من تحديث ضوابط تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة كورونا.وأشار الوزير، بحسب بيان نشر على صفحة "مجلس الوزراء" على فيسبوك إلى أن "التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أصبح متاحا في أي مركز تطعيمات، دون الارتباط بمركز محدد."وتابع الوزير: "تقرر إتاحة التطعيم بالجرعة التنشيطية في أي مركز تطعيمات، ما لم يستقبل المواطن رسالة تفيد بالتوجه إلى مركز محدد."وأشار إلى أن "التطعيم بالجرعة التنشيطية لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، سيكون بعد 3 أشهر من تاريخ الحصول على أخر جرعة، بينما تكون الجرعة التنشيطية للأقل من 65 عاما بعد 6 أشهر".وأكد القائم بعمل وزير الصحة والسكان أنه "وفقا لنتائج عدة دراسات علمية، تقرر الحصول على الجرعة التنشيطية لمن تلقى لقاح جونسون بعد شهرين فقط من تاريخ التطعيم".
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, مصر, أخبار مصر الآن
مصر تعلن ضوابط جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تحديث ضوابط تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، إنه تم الانتهاء من تحديث ضوابط تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة كورونا.
وأشار الوزير، بحسب بيان نشر على صفحة "مجلس الوزراء" على فيسبوك إلى أن "التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أصبح متاحا في أي مركز تطعيمات، دون الارتباط بمركز محدد."
وتابع الوزير: "تقرر إتاحة التطعيم بالجرعة التنشيطية في أي مركز تطعيمات، ما لم يستقبل المواطن رسالة تفيد بالتوجه إلى مركز محدد."
وأشار إلى أن "التطعيم بالجرعة التنشيطية لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، سيكون بعد 3 أشهر من تاريخ الحصول على أخر جرعة، بينما تكون الجرعة التنشيطية للأقل من 65 عاما بعد 6 أشهر".
وأكد القائم بعمل وزير الصحة والسكان أنه "وفقا لنتائج عدة دراسات علمية، تقرر الحصول على الجرعة التنشيطية لمن تلقى لقاح جونسون بعد شهرين فقط من تاريخ التطعيم".