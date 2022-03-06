عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220306/وصول-20-ألف-طن-قمح-منحة-من-روسيا-إلى-السودان-1059532150.html
وصول 20 ألف طن قمح منحة من روسيا إلى السودان
وصول 20 ألف طن قمح منحة من روسيا إلى السودان
أعلن السودان، اليوم الأحد، وصول 20 ألف طن من القمح في إطار المنحة الروسية للشعب السوداني، إلى ميناء بورتسودان الجنوبي، لافتا أن هذه المنحة تجسد العلاقات... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T12:06+0000
2022-03-06T12:06+0000
أخبار السودان اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104509/08/1045090835_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_387fa78aa4d646b0493455a78c3d19fc.jpg
وحسب وكالة الأنباء السودانية، أشاد والي البحر الأحمر فتح الله الحاج بالعلاقات المتميزة بين السودان وروسيا، وأعرب عن شكره وتقديره للشعب الروسي لهذا الدعم المقدر.كما عبر أيضا مفوض العون الإنساني نجم الدين موسي عن شكر وتقدير الشعب السوداني للشعب الروسي، موضحاً أن المنحة الروسية تجسد العلاقات المتميزة بين البلدين.فيما أكد مدير صوامع البنك الزراعي جاهزية الصوامع لاستقبال كل الواردات من الحبوب، مشيرا إلى أزلية العلاقات بين السودان وروسيا، موضحا أن إنشاء الصومعة ببورتسودان تم بقرض روسي في عام 1967.وفي السياق، عبر القنصل الروسي بالسودان جيورجي إميرانوس ميان، عن عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى استمرار دعم بلاده للسودان، متمنيا للشعب السوداني دوام التطور والازدهار.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/زاخاروفا-روسيا-ترسل-دفعة-من-القمح-إلى-السودان-كمساعدات-إنسانية-1056049053.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104509/08/1045090835_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4263feb6d154df5db449d738f5b8c487.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, روسيا

وصول 20 ألف طن قمح منحة من روسيا إلى السودان

12:06 GMT 06.03.2022
© Sputnik . Morad Saeed بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري
 بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Morad Saeed
تابعنا عبرGoogle news
أعلن السودان، اليوم الأحد، وصول 20 ألف طن من القمح في إطار المنحة الروسية للشعب السوداني، إلى ميناء بورتسودان الجنوبي، لافتا أن هذه المنحة تجسد العلاقات المتميزة بين البلدين.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، أشاد والي البحر الأحمر فتح الله الحاج بالعلاقات المتميزة بين السودان وروسيا، وأعرب عن شكره وتقديره للشعب الروسي لهذا الدعم المقدر.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
زاخاروفا: روسيا ترسل دفعة من القمح إلى السودان كمساعدات إنسانية
13 يناير, 14:31 GMT
كما عبر أيضا مفوض العون الإنساني نجم الدين موسي عن شكر وتقدير الشعب السوداني للشعب الروسي، موضحاً أن المنحة الروسية تجسد العلاقات المتميزة بين البلدين.
فيما أكد مدير صوامع البنك الزراعي جاهزية الصوامع لاستقبال كل الواردات من الحبوب، مشيرا إلى أزلية العلاقات بين السودان وروسيا، موضحا أن إنشاء الصومعة ببورتسودان تم بقرض روسي في عام 1967.
وفي السياق، عبر القنصل الروسي بالسودان جيورجي إميرانوس ميان، عن عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى استمرار دعم بلاده للسودان، متمنيا للشعب السوداني دوام التطور والازدهار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:14 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала