https://arabic.sputniknews.com/20220306/وصول-20-ألف-طن-قمح-منحة-من-روسيا-إلى-السودان-1059532150.html
وصول 20 ألف طن قمح منحة من روسيا إلى السودان
وصول 20 ألف طن قمح منحة من روسيا إلى السودان
أعلن السودان، اليوم الأحد، وصول 20 ألف طن من القمح في إطار المنحة الروسية للشعب السوداني، إلى ميناء بورتسودان الجنوبي، لافتا أن هذه المنحة تجسد العلاقات... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T12:06+0000
2022-03-06T12:06+0000
2022-03-06T12:06+0000
أخبار السودان اليوم
روسيا
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، أشاد والي البحر الأحمر فتح الله الحاج بالعلاقات المتميزة بين السودان وروسيا، وأعرب عن شكره وتقديره للشعب الروسي لهذا الدعم المقدر.كما عبر أيضا مفوض العون الإنساني نجم الدين موسي عن شكر وتقدير الشعب السوداني للشعب الروسي، موضحاً أن المنحة الروسية تجسد العلاقات المتميزة بين البلدين.فيما أكد مدير صوامع البنك الزراعي جاهزية الصوامع لاستقبال كل الواردات من الحبوب، مشيرا إلى أزلية العلاقات بين السودان وروسيا، موضحا أن إنشاء الصومعة ببورتسودان تم بقرض روسي في عام 1967.وفي السياق، عبر القنصل الروسي بالسودان جيورجي إميرانوس ميان، عن عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى استمرار دعم بلاده للسودان، متمنيا للشعب السوداني دوام التطور والازدهار.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/زاخاروفا-روسيا-ترسل-دفعة-من-القمح-إلى-السودان-كمساعدات-إنسانية-1056049053.html
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أخبار السودان اليوم, روسيا
وصول 20 ألف طن قمح منحة من روسيا إلى السودان
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أعلن السودان، اليوم الأحد، وصول 20 ألف طن من القمح في إطار المنحة الروسية للشعب السوداني، إلى ميناء بورتسودان الجنوبي، لافتا أن هذه المنحة تجسد العلاقات المتميزة بين البلدين.
وحسب وكالة الأنباء السودانية
، أشاد والي البحر الأحمر فتح الله الحاج بالعلاقات المتميزة بين السودان وروسيا، وأعرب عن شكره وتقديره للشعب الروسي لهذا الدعم المقدر.
كما عبر أيضا مفوض العون الإنساني نجم الدين موسي عن شكر وتقدير الشعب السوداني للشعب الروسي، موضحاً أن المنحة الروسية تجسد العلاقات المتميزة بين البلدين.
فيما أكد مدير صوامع البنك الزراعي جاهزية الصوامع لاستقبال كل الواردات من الحبوب، مشيرا إلى أزلية العلاقات بين السودان وروسيا
، موضحا أن إنشاء الصومعة ببورتسودان تم بقرض روسي في عام 1967.
وفي السياق، عبر القنصل الروسي بالسودان جيورجي إميرانوس ميان، عن عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى استمرار دعم بلاده للسودان، متمنيا للشعب السوداني دوام التطور والازدهار.