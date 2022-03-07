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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/إسرائيل-تحذر-أمريكا-حرب-أوكرانيا-والنووي-الإيراني-حدثان-سيغيران-وجه-العالم-الذي-عرفناه-1059591767.html
إسرائيل تحذر أمريكا: "حرب أوكرانيا والنووي الإيراني حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه"
إسرائيل تحذر أمريكا: "حرب أوكرانيا والنووي الإيراني حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه"
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T19:10+0000
2022-03-07T19:10+0000
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وقال بلينكن، أنه ناقش، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، حرب أوكرانيا ومحادثات إيران النووية خلال اجتماع في لاتفيا، فيما شدد لابيد على أن البلدين متفقان على منع إيران من حيازة قنبلة نووية.وقال لابيد، إن "الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية في فيينا حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه"، مؤكدا أن "إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لوقف الحرب في أوكرانيا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.وبشان الاتفاق النووي، أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي، أنهما اتفقتا على نهج لحل القضايا الخلافية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

إسرائيل تحذر أمريكا: "حرب أوكرانيا والنووي الإيراني حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه"

19:10 GMT 07.03.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / POOL
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وقال بلينكن، أنه ناقش، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، حرب أوكرانيا ومحادثات إيران النووية خلال اجتماع في لاتفيا، فيما شدد لابيد على أن البلدين متفقان على منع إيران من حيازة قنبلة نووية.
وقال لابيد، إن "الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية في فيينا حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه"، مؤكدا أن "إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لوقف الحرب في أوكرانيا".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
وبشان الاتفاق النووي، أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي، أنهما اتفقتا على نهج لحل القضايا الخلافية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
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