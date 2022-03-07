https://arabic.sputniknews.com/20220307/إسرائيل-تحذر-أمريكا-حرب-أوكرانيا-والنووي-الإيراني-حدثان-سيغيران-وجه-العالم-الذي-عرفناه-1059591767.html
إسرائيل تحذر أمريكا: "حرب أوكرانيا والنووي الإيراني حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه"
إسرائيل تحذر أمريكا: "حرب أوكرانيا والنووي الإيراني حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه"
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T19:10+0000
2022-03-07T19:10+0000
2022-03-07T19:10+0000
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وقال بلينكن، أنه ناقش، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، حرب أوكرانيا ومحادثات إيران النووية خلال اجتماع في لاتفيا، فيما شدد لابيد على أن البلدين متفقان على منع إيران من حيازة قنبلة نووية.وقال لابيد، إن "الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية في فيينا حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه"، مؤكدا أن "إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لوقف الحرب في أوكرانيا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.وبشان الاتفاق النووي، أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي، أنهما اتفقتا على نهج لحل القضايا الخلافية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
إسرائيل تحذر أمريكا: "حرب أوكرانيا والنووي الإيراني حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه"
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وقال بلينكن، أنه ناقش، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، حرب أوكرانيا ومحادثات إيران النووية خلال اجتماع في لاتفيا، فيما شدد لابيد على أن البلدين متفقان على منع إيران من حيازة قنبلة نووية.
وقال لابيد، إن "الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية في فيينا حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه"، مؤكدا أن "إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لوقف الحرب في أوكرانيا".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
وبشان الاتفاق النووي، أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
التابعة للأمم المتحدة في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي، أنهما اتفقتا على نهج لحل القضايا الخلافية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.