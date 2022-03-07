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https://arabic.sputniknews.com/20220307/ارتفاع-أسعار-الغاز-عالميا-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1059584511.html
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ألقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بظلالها على الأسعار العالمية للوقود وخاصة الغاز، وذلك في ظل تشديد العقوبات الغربية على روسيا وانخفاض... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T15:58+0000
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أسعار النفط اليوم
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أسعار النفط اليوم, инфографика

ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

15:58 GMT 07.03.2022
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ألقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بظلالها على الأسعار العالمية للوقود وخاصة الغاز، وذلك في ظل تشديد العقوبات الغربية على روسيا وانخفاض الإمدادات، ما تسبب في ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية، وفيما يلي نستعرض الارتفاع التدريجي لأسعار الغاز عالميا منذ انطلاق العملية الروسية.
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس17:14 GMT
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