https://arabic.sputniknews.com/20220307/ارتفاع-أسعار-الغاز-عالميا-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1059584511.html
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ألقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بظلالها على الأسعار العالمية للوقود وخاصة الغاز، وذلك في ظل تشديد العقوبات الغربية على روسيا وانخفاض... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T15:58+0000
2022-03-07T15:58+0000
2022-03-07T15:58+0000
أسعار النفط اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أسعار النفط اليوم, инфографика
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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ألقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بظلالها على الأسعار العالمية للوقود وخاصة الغاز، وذلك في ظل تشديد العقوبات الغربية على روسيا وانخفاض الإمدادات، ما تسبب في ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية، وفيما يلي نستعرض الارتفاع التدريجي لأسعار الغاز عالميا منذ انطلاق العملية الروسية.