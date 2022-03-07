الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يقول إنه لاستهداف مسيرتين إيرانيتين
© AFP 2022 / JACK GUEZمقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو
© AFP 2022 / JACK GUEZ
نشر الجيش الإسرائيلي ما يقول إنه استهداف لطائرتين مسيرتين إيرانيتين حاولتا اختراق المجال الجوي الإسرائيلي.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليه كاتبا: "هكذا نفذت طائرات F35i أول عملية اعتراض جوية على مستوى العالم لمسيّرتيْن إيرانيتيْن كانتا في طريقهما تجاه إسرائيل".
#عاجل بالفيديو: هكذا نفذت طائرات F35i أول عملية اعتراض جوية على مستوى العالم لمسيّرتيْن إيرانيتيْن كانتا في طريقهما تجاه #إسرائيل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 7, 2022
تم إعتراض المسيّرتيْن في سماء المنطقة في شهر آذار 2021 وبتنسيق مع دول مجاورة ما حال دون خرقهما السيادة الإسرائيلية #ارهاب_المسيرات_الايرانية pic.twitter.com/ZuaeWflc22
وأضاف: "تم اعتراض المسيّرتيْن في سماء المنطقة في شهر (مارس) آذار 2021 وبتنسيق مع دول مجاورة ما حال دون خرقهما السيادة الإسرائيلية إرهاب المسيرات الإيرانية".
وفي تغريدة أخرى قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "حادث اعتراض المسيرتيْن الإيرانيتيْن ينضم إلى محاولات سابقة أطلقت فيها إيران مسيّرات تجاه إسرائيل وباءت بالفشل الأولى في (فبراير) شباط 2018، أطلقت إيران مسيّرة من سوريا اعترضتها مروحية مقاتلة، والثانية في (مايو) أيار 2021 خلال عملية حارس الأسوار تم إطلاق مسيّرة من منطقة العراق وتم اسقاطها".
خلال الأحداث تمكنت أنظمة التحكم والكشف بمراقبة #المسيّرات لفترة طويلة واعتراضها في الوقت المناسب وفي أنسب نقطة عملياتية. ردا على الأحداث قامت قواتنا بمهاجمة أهدافًا على علاقة بتهديد المسيّرات.سنواصل العمليات لتدمير القدرات الإيرانية وحماية المواطنين الإسرائيليين على كافة الجبهات pic.twitter.com/czg35ZIZkt— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 7, 2022
وفي تغريدة أخرى نشر أدرعي، صورا للمقاتلات F35i وعلق عليها أنه "خلال الأحداث تمكنت أنظمة التحكم والكشف بمراقبة المسيّرات لفترة طويلة واعتراضها في الوقت المناسب وفي أنسب نقطة عملياتية. ردا على الأحداث قامت قواتنا بمهاجمة أهدافًا على علاقة بتهديد المسيّرات. سنواصل العمليات لتدمير القدرات الإيرانية وحماية المواطنين الإسرائيليين على كافة الجبهات".
ونقل أدرعي عن رئيس هيئة العمليات الميجر جنرال عوديد باسيوك قوله "أحبطنا، مرة بعد مرة، محاولات إيران تنفيذ خطط إطلاق المسيرات تجاه إسرائيل، مع ذلك سيواصل جيش الدفاع اعتماد نشاطات عسكرية لمنع تكرار هذه المحاولات".