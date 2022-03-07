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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
أفاد مراسل سبوتنيك في سوريا، في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T03:29+0000
2022-03-07T03:43+0000
أخبار سوريا اليوم
عدوان إسرائيلي
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وقال مراسل سبوتنيك إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي في أجواء محيط العاصمة دمشق.وأضاف مراسل سبوتنيك، أن أصوات الصواريخ الاعتراضية لقوات الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، بدأت قرب الساعة الخامسة فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) بملاحقة أهداف معادية في الأجواء الجنوبية للعاصمة دمشق.وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية في أجواء المنطقة الجنوبية للبلاد، قبل وصولها إلى أهدافها.وختم المصدر قوله بأن الفرق الفنية والوحدات المختصة تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي، على أن يتم الإعلان عنها حال اكتمال المعلومات.
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أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

03:29 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 03:43 GMT 07.03.2022)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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أفاد مراسل سبوتنيك في سوريا، في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.
وقال مراسل سبوتنيك إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي في أجواء محيط العاصمة دمشق.
وأضاف مراسل سبوتنيك، أن أصوات الصواريخ الاعتراضية لقوات الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، بدأت قرب الساعة الخامسة فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) بملاحقة أهداف معادية في الأجواء الجنوبية للعاصمة دمشق.
ونقل "مراسل سبوتينك" عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، إن طائرات إسرائيلية معادية، أطلقت سلسلة من الصواريخ باتجاه بعض المواقع العسكرية السورية في محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية.
وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية في أجواء المنطقة الجنوبية للبلاد، قبل وصولها إلى أهدافها.
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وختم المصدر قوله بأن الفرق الفنية والوحدات المختصة تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي، على أن يتم الإعلان عنها حال اكتمال المعلومات.
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