https://arabic.sputniknews.com/20220307/الدفاع-الروسية-كان-العمل-البيولوجي-العسكري-على-الطاعون-والجمرة-الخبيثة-مستمرا-في-مدينة-لفيف-1059578798.html
الدفاع الروسية: كان العمل البيولوجي العسكري على الطاعون والجمرة الخبيثة مستمرا في مدينة لفيف
الدفاع الروسية: كان العمل البيولوجي العسكري على الطاعون والجمرة الخبيثة مستمرا في مدينة لفيف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إجراء العمل مع بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في المختبر البيولوجي في لفيف كجزء من البرنامج البيولوجي العسكري. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T14:08+0000
2022-03-07T14:08+0000
2022-03-07T14:27+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أسلحة بيولوجية
أخبار أوكرانيا
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وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف: "يُظهر تحليل أعمال التدمير العمل مع مسببات أمراض الطاعون والجمرة الخبيثة وداء البروسيلات في مختبر لفيف البيولوجي ومسببات أمراض الدفتيريا وداء السلمونيلات والدوسنتاريا في المختبرات في خاركوف وبولتافا".وأكدت الدفاع الروسية أن في عرض لتحليل النشاط العسكري البيولوجي للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا، أكدت أن واشنطن أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على أعمال المعامل البيولوجية في أوكرانيا، وشاركت مختبرات المديرية المركزية للصحة والأوبئة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، "مبلغ التمويل أكثر من 200 مليون دولار".كما أشار كيريلوف إلى أن أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا والبرنامج الذي نفذته الولايات المتحدة لـ "إصلاح" نظام الرعاية الصحية الأوكراني أدت إلى زيادة لا يمكن السيطرة عليها في حالات العدوى الخطيرة بشكل خاص.وقال: "في الوقت ذاته، أدت أنشطة المختبرات البيولوجية، التي نراقب نشاطها منذ عام 2014 وبرنامج ما يسمى بإصلاح نظام الرعاية الصحية الأوكراني الذي تنفذه الولايات المتحدة، إلى زيادة لا يمكن السيطرة عليها في معدل الإصابة من الإصابات الخطيرة بشكل خاص وذات الأهمية الاقتصادية".كما أوضح أنه تم تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بالحصبة الألمانية والدفتيريا والسل في أراضي أوكرانيا "لقد زاد معدل الإصابة بالحصبة بأكثر من 100 مرة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوكرانيا دولة معرضة بشدة لخطر تفشي شلل الأطفال".وأضاف أن إدارة رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية التابعة للقوات المسلحة الروسية تحلل باستمرار الوضع البيولوجي على أراضي أوكرانيا. وفقًا للجيش الروسي، هناك تقليص طارئ للبرامج البيولوجية.وقال كيريلوف: "في الوقت ذاته، يشير تحليل التعليمات إلى مسؤولي المختبرات إلى أن إجراء إزالة المجموعات يهدف إلى تدميرها بشكل لا رجعة فيه".
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الدفاع-الروسية-كييف-حاولت-التستر-على-آثار-برنامج-أسلحة-بيولوجية-ممول-من-الولايات-المتحدة---1059545375.html
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عمليات عسكرية, أسلحة بيولوجية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: كان العمل البيولوجي العسكري على الطاعون والجمرة الخبيثة مستمرا في مدينة لفيف
14:08 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 14:27 GMT 07.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إجراء العمل مع بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في المختبر البيولوجي في لفيف كجزء من البرنامج البيولوجي العسكري.
وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف: "يُظهر تحليل أعمال التدمير العمل مع مسببات أمراض الطاعون والجمرة الخبيثة وداء البروسيلات في مختبر لفيف البيولوجي ومسببات أمراض الدفتيريا وداء السلمونيلات والدوسنتاريا في المختبرات في خاركوف وبولتافا".
وأضاف كيريلوف، فقط في مدينة لفيف، تم تدمير 232 حاوية مع العامل المسبب لمرض داء البريميات، 30 مع التولاريميا، 10 مع داء البروسيلات، خمس مع الطاعون. "في المجموع - أكثر من 320 حاوية. التسمية والكمية الزائدة من مسببات الأمراض البيولوجية تشير إلى العمل المنفذ في إطار البرامج البيولوجية العسكرية".
وأكدت الدفاع الروسية أن في عرض لتحليل النشاط العسكري البيولوجي للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا، أكدت أن واشنطن أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على أعمال المعامل البيولوجية في أوكرانيا، وشاركت مختبرات المديرية المركزية للصحة والأوبئة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، "مبلغ التمويل أكثر من 200 مليون دولار".
كما أشار كيريلوف إلى أن أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا والبرنامج الذي نفذته الولايات المتحدة لـ "إصلاح" نظام الرعاية الصحية الأوكراني أدت إلى زيادة لا يمكن السيطرة عليها في حالات العدوى الخطيرة بشكل خاص.
وقال: "في الوقت ذاته، أدت أنشطة المختبرات البيولوجية، التي نراقب نشاطها منذ عام 2014 وبرنامج ما يسمى بإصلاح نظام الرعاية الصحية الأوكراني الذي تنفذه الولايات المتحدة، إلى زيادة لا يمكن السيطرة عليها في معدل الإصابة من الإصابات الخطيرة بشكل خاص وذات الأهمية الاقتصادية".
كما أوضح أنه تم تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بالحصبة الألمانية والدفتيريا والسل في أراضي أوكرانيا "لقد زاد معدل الإصابة بالحصبة بأكثر من 100 مرة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوكرانيا دولة معرضة بشدة لخطر تفشي شلل الأطفال".
وقال كيريلوف: "تؤكد الوثائق التي تم تحليلها أن وزارة الصحة الأوكرانية حددت مهمة التدمير الكامل للمواد الحيوية في المختبرات اعتبارًا من 24 فبراير".
وأضاف أن إدارة رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية التابعة للقوات المسلحة الروسية تحلل باستمرار الوضع البيولوجي على أراضي أوكرانيا. وفقًا للجيش الروسي، هناك تقليص طارئ للبرامج البيولوجية.
وقال كيريلوف: "في الوقت ذاته، يشير تحليل التعليمات إلى مسؤولي المختبرات إلى أن إجراء إزالة المجموعات يهدف إلى تدميرها بشكل لا رجعة فيه".