https://arabic.sputniknews.com/20220307/الدفاع-الروسية-كان-العمل-البيولوجي-العسكري-على-الطاعون-والجمرة-الخبيثة-مستمرا-في-مدينة-لفيف-1059578798.html

الدفاع الروسية: كان العمل البيولوجي العسكري على الطاعون والجمرة الخبيثة مستمرا في مدينة لفيف

الدفاع الروسية: كان العمل البيولوجي العسكري على الطاعون والجمرة الخبيثة مستمرا في مدينة لفيف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إجراء العمل مع بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في المختبر البيولوجي في لفيف كجزء من البرنامج البيولوجي العسكري. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T14:08+0000

2022-03-07T14:08+0000

2022-03-07T14:27+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

عمليات عسكرية

أسلحة بيولوجية

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370062_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_329bbc88ed4eeeef2644a8aec15966fe.jpg

وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف: "يُظهر تحليل أعمال التدمير العمل مع مسببات أمراض الطاعون والجمرة الخبيثة وداء البروسيلات في مختبر لفيف البيولوجي ومسببات أمراض الدفتيريا وداء السلمونيلات والدوسنتاريا في المختبرات في خاركوف وبولتافا".وأكدت الدفاع الروسية أن في عرض لتحليل النشاط العسكري البيولوجي للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا، أكدت أن واشنطن أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على أعمال المعامل البيولوجية في أوكرانيا، وشاركت مختبرات المديرية المركزية للصحة والأوبئة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، "مبلغ التمويل أكثر من 200 مليون دولار".كما أشار كيريلوف إلى أن أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا والبرنامج الذي نفذته الولايات المتحدة لـ "إصلاح" نظام الرعاية الصحية الأوكراني أدت إلى زيادة لا يمكن السيطرة عليها في حالات العدوى الخطيرة بشكل خاص.وقال: "في الوقت ذاته، أدت أنشطة المختبرات البيولوجية، التي نراقب نشاطها منذ عام 2014 وبرنامج ما يسمى بإصلاح نظام الرعاية الصحية الأوكراني الذي تنفذه الولايات المتحدة، إلى زيادة لا يمكن السيطرة عليها في معدل الإصابة من الإصابات الخطيرة بشكل خاص وذات الأهمية الاقتصادية".كما أوضح أنه تم تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بالحصبة الألمانية والدفتيريا والسل في أراضي أوكرانيا "لقد زاد معدل الإصابة بالحصبة بأكثر من 100 مرة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوكرانيا دولة معرضة بشدة لخطر تفشي شلل الأطفال".وأضاف أن إدارة رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية التابعة للقوات المسلحة الروسية تحلل باستمرار الوضع البيولوجي على أراضي أوكرانيا. وفقًا للجيش الروسي، هناك تقليص طارئ للبرامج البيولوجية.وقال كيريلوف: "في الوقت ذاته، يشير تحليل التعليمات إلى مسؤولي المختبرات إلى أن إجراء إزالة المجموعات يهدف إلى تدميرها بشكل لا رجعة فيه".

https://arabic.sputniknews.com/20220306/الدفاع-الروسية-كييف-حاولت-التستر-على-آثار-برنامج-أسلحة-بيولوجية-ممول-من-الولايات-المتحدة---1059545375.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عمليات عسكرية, أسلحة بيولوجية, أخبار أوكرانيا