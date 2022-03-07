https://arabic.sputniknews.com/20220307/تعليق-تداول-القمح-في-أمريكا-بعد-ارتفاع-حاد-للأسعار-1059587971.html
تعليق تداول القمح في أمريكا بعد ارتفاع حاد للأسعار
تعليق تداول القمح في أمريكا بعد ارتفاع حاد للأسعار
توقف تداول العقود الآجلة للقمح الأمريكي اليوم الاثنين، بعد أن ارتفع بنسبة الحد الأقصى المسموح بها يوميا (7%) لتصل إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، وسط مخاوف من... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T17:04+0000
2022-03-07T17:04+0000
2022-03-07T17:04+0000
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واشنطن- سبوتنيك. أظهرت بيانات بورصة مجلس شيكاغو أن عقود القمح تسليم مايو/ أيار ارتفعت 8.5 سنت أو 7.04%، إلى 12.94 دولار للبوشل قبل تعليق التداول.كان هذا أعلى مستوى سعري لعقود الشهر التالي للقمح الأمريكي منذ مارس/ آذار 2008، عندما أدى نقص الحصاد الناجم عن الجفاف في أستراليا إلى تقليص الإمدادات العالمية من الحبوب.تعد روسيا أكبر مصدر للقمح فيما تعد أوكرانيا من بين أكبر أربعة مصدرين للسلعة، وفقا لبنك الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورغان"، وتأتي 17% من تجارة القمح الدولية من روسيا، و12% أخرى من أوكرانيا، وفقا لمصرف "بنك أوف أمريكا".وصل القمح المتداول في شيكاغو إلى الحد الأقصى ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي بعد أن بدأت العملية العسكرية الروسية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 68% منذ ذلك الحين.ارتفعت العقود الآجلة للذرة في مجلس شيكاغو للتجارة إلى 8 دولارات للبوشل يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2012. تمثل أوكرانيا 16% من إمدادات الذرة العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/بعد-تسييس-سويفت-كيف-يمكن-لروسيا-والصين-استبدال-النظام-المالي-الغربي؟-1059582701.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
تعليق تداول القمح في أمريكا بعد ارتفاع حاد للأسعار
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توقف تداول العقود الآجلة للقمح الأمريكي اليوم الاثنين، بعد أن ارتفع بنسبة الحد الأقصى المسموح بها يوميا (7%) لتصل إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، وسط مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
واشنطن- سبوتنيك
. أظهرت بيانات بورصة مجلس شيكاغو أن عقود القمح تسليم مايو/ أيار ارتفعت 8.5 سنت أو 7.04%، إلى 12.94 دولار للبوشل قبل تعليق التداول.
كان هذا أعلى مستوى سعري لعقود الشهر التالي للقمح الأمريكي منذ مارس/ آذار 2008، عندما أدى نقص الحصاد الناجم عن الجفاف في أستراليا إلى تقليص الإمدادات العالمية من الحبوب.
تعد روسيا أكبر مصدر للقمح فيما تعد أوكرانيا من بين أكبر أربعة مصدرين للسلعة، وفقا لبنك الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورغان"، وتأتي 17% من تجارة القمح الدولية من روسيا، و12% أخرى من أوكرانيا، وفقا لمصرف "بنك أوف أمريكا".
وصل القمح المتداول في شيكاغو إلى الحد الأقصى ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي بعد أن بدأت العملية العسكرية الروسية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 68% منذ ذلك الحين.
ارتفعت العقود الآجلة للذرة في مجلس شيكاغو للتجارة إلى 8 دولارات للبوشل يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2012. تمثل أوكرانيا 16% من إمدادات الذرة العالمية.