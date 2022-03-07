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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220307/جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تعلن-استعادة-كامل-أراضيها-تقريبا-من-القوات-الأوكرانية-1059593816.html
جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن استعادة كامل أراضيها تقريبا من القوات الأوكرانية
جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن استعادة كامل أراضيها تقريبا من القوات الأوكرانية
أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية لوغانسك الشعبية استعادة كامل أراضي الجمهورية تقريبا من القوات الأوكرانية. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T20:46+0000
2022-03-07T20:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
الجيش الروسي
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وقالت الوزارة في بيان "اعتبارًا من مساء يوم 7 مارس/آذار، تم تحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية تقريبا. وتم تحرير مناطق سكنية في جمهورية لوغانسك الشعبية من الشمال إلى الشمال الشرقي على خط "سفاتوفو"- "ستاروبيلسك" -"نوفوأيدار" -"شيروكي" من قبل القوات المسلحة الروسية. قامت قوات الموالية لجمهورية لوغانسك الشعبية باستعادة 73 منطقة سكنية تابعة لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".وتابعت الوزارة "العديد من المدن لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية: روبيزني وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك وزولوتي وبوباسنايا وفصل القرى والبلدات المجاورة، في الأراضي المحررة من الجمهورية، تواصل عدة عصابات قومية متفرقة في النشاط – وهي فلول التشكيلات المسلحة التي طردت من المناطق المحررة والمناطق المحصنة. العمل مستمر لتحديدها والقضاء عليها".
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, الجيش الروسي

جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن استعادة كامل أراضيها تقريبا من القوات الأوكرانية

20:46 GMT 07.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية لوغانسك الشعبية استعادة كامل أراضي الجمهورية تقريبا من القوات الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان "اعتبارًا من مساء يوم 7 مارس/آذار، تم تحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية تقريبا. وتم تحرير مناطق سكنية في جمهورية لوغانسك الشعبية من الشمال إلى الشمال الشرقي على خط "سفاتوفو"- "ستاروبيلسك" -"نوفوأيدار" -"شيروكي" من قبل القوات المسلحة الروسية. قامت قوات الموالية لجمهورية لوغانسك الشعبية باستعادة 73 منطقة سكنية تابعة لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".
وأضافت الوزارة أنه تم اليوم الاثنين تحرير قرى فويفودوفكا وكودرياشوفكا وبوردوفكا وفورونوفو وميتيلكينو وأوسكولونوفكا.
وتابعت الوزارة "العديد من المدن لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية: روبيزني وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك وزولوتي وبوباسنايا وفصل القرى والبلدات المجاورة، في الأراضي المحررة من الجمهورية، تواصل عدة عصابات قومية متفرقة في النشاط – وهي فلول التشكيلات المسلحة التي طردت من المناطق المحررة والمناطق المحصنة. العمل مستمر لتحديدها والقضاء عليها".
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