https://arabic.sputniknews.com/20220307/خبير-ما-يحدث-في-أوكرانيا-حاليا-هو-آخر-مرحلة-من-بناء-عالم-متعدد-الأقطاب--1059580262.html
خبير: ما يحدث في أوكرانيا حاليا هو آخر مرحلة من بناء عالم متعدد الأقطاب
خبير: ما يحدث في أوكرانيا حاليا هو آخر مرحلة من بناء عالم متعدد الأقطاب
أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الأحداث الجارية في أوكرانيا ستخلق نوعا جديدا من العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة وأوروبا وحلف الناتو. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T14:35+0000
2022-03-07T14:35+0000
2022-03-07T14:35+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1059580072_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_96ecbf615d6e3794136818fa03168974.png
خبير: ما يحدث في أوكرانيا حاليا هو اخر مرحلة من بناء عالم متعدد الأقطاب
خبير: ما يحدث في أوكرانيا حاليا هو اخر مرحلة من بناء عالم متعدد الأقطاب
يقول الخبير في الشأن الروسي د. مسلم شعيتو، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:بدورها تقول الباحثة في الشأن الدولي د. ريم الغيد سويد، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1059580072_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_e1f0f661611a9d2f3dd6d0bc7d74a438.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: ما يحدث في أوكرانيا حاليا هو آخر مرحلة من بناء عالم متعدد الأقطاب
تابعنا عبر
أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الأحداث الجارية في أوكرانيا ستخلق نوعا جديدا من العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة وأوروبا وحلف الناتو.
يقول الخبير في الشأن الروسي د. مسلم شعيتو، في حديث لبرنامج "حول العالم
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الصدد:
"ما يحدث في أوكرانيا حاليا، هو آخر مرحلة من بناء عالم جديد متعدد الأقطاب أولا، ونمط جديد في العلاقات السياسية والدبلوماسية سيتخلف تماما عما قبل معركة أوكرانيا، خاصة أن الدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة، لجأت إلى أساليب لم تعهدها البشرية من العداء المطلق لروسيا والشعب الروسي، ومن استعمال كل أشكال الأكاذيب والتزوير وقلب الحقائق، وكل هذا سيترتب عليه نتائج مختلفة ونمط جديد من تعامل روسيا مع دول الغرب".
بدورها تقول الباحثة في الشأن الدولي د. ريم الغيد سويد، في حديث لبرنامجنا:
"فيما يخص أشكال العلاقات الجديدة التي يمكن أن تنشأ بعد معركة أوكرانيا، فإننا سنشهد ربما حرب باردة جديدة، وسنشهد أيضا علاقات اقتصادية جديدة قائمة على استقطاب وتكتلات جديدة".
التفاصيل في الملف الصوتي...