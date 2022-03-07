https://arabic.sputniknews.com/20220307/مقتل-اثنين-من-القوات-الأممية-وإصابة-4-آخرين-في-انفجار-عبوة-ناسفة-وسط-مالي-1059591044.html
مقتل اثنين من القوات الأممية وإصابة 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة وسط مالي
مقتل اثنين من القوات الأممية وإصابة 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة وسط مالي
قتل اثنان من القوات الأممية "مينوسما" وأصيب 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بشمال مدينة موبتي، وسط مالي، في الوقت الذي أعلن الجيش الفرنسي مقتل قيادي جزائري في... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T18:44+0000
2022-03-07T18:44+0000
2022-03-07T18:44+0000
أخبار مالي
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القاهرة- سبوتنيك. ونشر موقع "مالي جيت" المحلي أنه خلال صباح اليوم، الاثنين، انفجرت عبوة ناسفة في قافلة للقوات الأممية، بشمال موبتي، وخلفت بحسب حصيلة أولية قتلى اثنين، وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة إلى خسائر مادية.من جانبه، أعلن الجيش الجزائري، مقتل يحي جوادي، القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (المصنف إرهابي في روسيا والعديد من الدول)، بواسطة عملية نفذها جنود عملية برخان، على بعد 100 كلم شمال تمبكتو.وبحسب بيان للجيش المالي، فإن 27 عسكريا قتلوا وأصيب 33 آخرين بينهم 21 في حالة خطيرة، الجمعة في هجوم إرهابي على معسكر موندورو في وسط البلاد، بينما تم تحييد 47 إرهابيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي
مقتل اثنين من القوات الأممية وإصابة 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة وسط مالي
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قتل اثنان من القوات الأممية "مينوسما" وأصيب 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بشمال مدينة موبتي، وسط مالي، في الوقت الذي أعلن الجيش الفرنسي مقتل قيادي جزائري في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
القاهرة- سبوتنيك. ونشر موقع "مالي جيت" المحلي أنه خلال صباح اليوم، الاثنين، انفجرت عبوة ناسفة في قافلة للقوات الأممية، بشمال موبتي، وخلفت بحسب حصيلة أولية قتلى اثنين، وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة إلى خسائر مادية.
من جانبه، أعلن الجيش الجزائري
، مقتل يحي جوادي، القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (المصنف إرهابي في روسيا والعديد من الدول)، بواسطة عملية نفذها جنود عملية برخان، على بعد 100 كلم شمال تمبكتو.
والجمعة الماضية، قتل 27 عسكريا من الجيش المالي في هجوم لإرهابيين على معسكر في وسط البلاد، في حين أعلن الجيش تحييد 47 إرهابيا.
وبحسب بيان للجيش المالي، فإن 27 عسكريا قتلوا وأصيب 33 آخرين بينهم 21 في حالة خطيرة، الجمعة في هجوم إرهابي
على معسكر موندورو في وسط البلاد، بينما تم تحييد 47 إرهابيا.