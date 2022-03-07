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https://arabic.sputniknews.com/20220307/مقتل-مراهق-واثنان-في-حالة-حرجة-بعد-إطلاق-نار-خارج-مدرسة-ثانوية-في-ولاية-أيوا-الأمريكية-1059598084.html
مقتل مراهق واثنان في حالة حرجة بعد إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية في ولاية أيوا الأمريكية
مقتل مراهق واثنان في حالة حرجة بعد إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية في ولاية أيوا الأمريكية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن مراهقا قتل فيما أصيب شخصان آخران حالهتما حرجة، نتيجة إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية في ولاية أيوا الأمريكية. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T23:30+0000
2022-03-07T23:52+0000
الشرطة الأمريكية
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وذكرت شرطة مدينة دي موين، عاصمة ولاية أيوا الأمريكية، أن مراهقا لقي حتفه ونقل اثنان إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إطلاق نار خارج مدرسة عليا في الولاية اليوم الاثنين.وبحسب الإعلام الأمريكي، المشتبه بهم في إطلاق النار محتجزون لدى الشرطة.
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الشرطة الأمريكية

مقتل مراهق واثنان في حالة حرجة بعد إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية في ولاية أيوا الأمريكية

23:30 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 23:52 GMT 07.03.2022)
© REUTERS / KEVIN MOHATTالشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATT
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن مراهقا قتل فيما أصيب شخصان آخران حالهتما حرجة، نتيجة إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية في ولاية أيوا الأمريكية.
وذكرت شرطة مدينة دي موين، عاصمة ولاية أيوا الأمريكية، أن مراهقا لقي حتفه ونقل اثنان إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إطلاق نار خارج مدرسة عليا في الولاية اليوم الاثنين.
وبحسب الإعلام الأمريكي، المشتبه بهم في إطلاق النار محتجزون لدى الشرطة.
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