https://arabic.sputniknews.com/20220307/هل-يزور-بايدن-السعودية-قريبا-البيت-الأبيض-يجيب-1059594870.html
هل يزور بايدن السعودية قريبا.. البيت الأبيض يجيب
هل يزور بايدن السعودية قريبا.. البيت الأبيض يجيب
كشف البيت الأبيض حقيقة التقارير التي تحدثت مؤخرا عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدين إلى المملكة العربية السعودية. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T21:08+0000
2022-03-07T21:08+0000
2022-03-07T21:08+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
البيت الأبيض
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وقال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، في إفادة صحفية، إنه "ليست هناك أي خطط حاليا لأن يزور الرئيس الأمريكي السعودية".وفي 9 فبراير الماضي أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أكد له التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة في الدفاع عن نفسها.وذكر البيت الأبيض، في بيان أصدره وقتها أن "بايدن تحدث اليوم مع الملك سلمان لبحث التطورات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجمات المدعومة إيرانيا للحوثيين على المنشآت المدنية في السعودية".وأكد بايدن على "تمسكه بضمان عدم حصول إيران أبدا على الأسلحة النووية، وأطلع العاهل السعودي على المفاوضات المستمرة متعددة الأطراف حول إعادة القيود على برنامج إيران النووي".وأضاف البيان أن "الزعيمين بحثا القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا واتفقا على مواصلة فريقيهما التنسيق الوثيق لإجراءاتهما في الأسابيع والأشهر المقبلة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, البيت الأبيض
هل يزور بايدن السعودية قريبا.. البيت الأبيض يجيب
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كشف البيت الأبيض حقيقة التقارير التي تحدثت مؤخرا عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدين إلى المملكة العربية السعودية.
وقال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، في إفادة صحفية، إنه "ليست هناك أي خطط حاليا لأن يزور الرئيس الأمريكي السعودية".
وفي 9 فبراير الماضي أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أكد له التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة في الدفاع عن نفسها.
وذكر البيت الأبيض، في بيان أصدره وقتها أن "بايدن تحدث اليوم مع الملك سلمان لبحث التطورات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجمات المدعومة إيرانيا للحوثيين على المنشآت المدنية في السعودية".
وأفاد البيان بأن الرئيس الأمريكي "شدد على التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات وكذلك التأييد الكامل لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن".
وأكد بايدن على "تمسكه بضمان عدم حصول إيران أبدا على الأسلحة النووية، وأطلع العاهل السعودي على المفاوضات المستمرة متعددة الأطراف حول إعادة القيود على برنامج إيران النووي".
وأضاف البيان أن "الزعيمين بحثا القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا واتفقا على مواصلة فريقيهما التنسيق الوثيق لإجراءاتهما في الأسابيع والأشهر المقبلة".