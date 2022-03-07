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https://arabic.sputniknews.com/20220307/ولي-العهد-السعودي-يطلق-استراتيجية-برنامج-خادم-الحرمين-الشريفين-للابتعاث-1059588124.html
ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية "برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث"
ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية "برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث"
أطلق ولي العهد السعودي، الأمبر محمد بن سلمان، مساء اليوم الاثنين، "استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث". 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T17:04+0000
2022-03-07T17:05+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن "استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث تمثل مرحلة جديدة للابتعاث وتسهم في تعزيز تنافسية المواطنين من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة".وأضافت الوكالة الرسمية أن إطلاق هذه الاستراتيجية للبرنامج يأتي "استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية في تنمية القدرات البشرية ساعية بذلك إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة2030م".وتأتي استراتيجية "برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث" بأربعة مسارات، لكل مسار من هذه المسارات مستهدفات واضحة ومحددة يعمل على تحقيقها.
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أخبار السعودية اليوم

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية "برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث"

17:04 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 17:05 GMT 07.03.2022)
© REUTERS / BANDER ALGALOUD/SAUDI ROYAL COURولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، فبراير 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUD/SAUDI ROYAL COUR
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أطلق ولي العهد السعودي، الأمبر محمد بن سلمان، مساء اليوم الاثنين، "استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث".
وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن "استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث تمثل مرحلة جديدة للابتعاث وتسهم في تعزيز تنافسية المواطنين من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة".
وأضافت الوكالة الرسمية أن إطلاق هذه الاستراتيجية للبرنامج يأتي "استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية في تنمية القدرات البشرية ساعية بذلك إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة2030م".
وتأتي استراتيجية "برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث" بأربعة مسارات، لكل مسار من هذه المسارات مستهدفات واضحة ومحددة يعمل على تحقيقها.
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