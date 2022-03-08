https://arabic.sputniknews.com/20220308/أمريكا-تدعو-السعودية-لرفع-حظر-السفر-عن-المدافعات-عن-حقوق-المرأة-1059618577.html
أمريكا تدعو السعودية لرفع حظر السفر عن المدافعات عن حقوق المرأة
أمريكا تدعو السعودية لرفع حظر السفر عن المدافعات عن حقوق المرأة
طالبت الولايات المتحدة السعودية، اليوم الثلاثاء، برفع حظر السفر والقيود الأخرى المفروضة على ناشطات حقوق المرأة المفرج عنهن. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:45+0000
2022-03-08T12:45+0000
2022-03-08T12:45+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
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ودعت ميشيل تيلور، سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المملكة إلى حل قضايا "سجناء الرأي" وهو تعبير يُستخدم عادة للإشارة إلى السجناء السياسيين.قالت تيلور في كلمة أمام منتدى جنيف في اليوم العالمي للمرأة الموافق الثامن من مارس/ آذار: "نحث السعودية على حل قضايا سجناء الرأي بشكل كامل ورفع حظر السفر والقيود الأخرى المفروضة على ناشطات حقوق المرأة اللائي تم إطلاق سراحهن في وقت سابق"، حسب وكالة "رويترز".ولم تذكر السفيرة الأمريكية أسماء أي سجناء سياسيين أو ناشطات في مجال حقوق المرأة أُفرج عنهم مؤخرا ويخضعون لقيود السفر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تدعو السعودية لرفع حظر السفر عن المدافعات عن حقوق المرأة
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طالبت الولايات المتحدة السعودية، اليوم الثلاثاء، برفع حظر السفر والقيود الأخرى المفروضة على ناشطات حقوق المرأة المفرج عنهن.
ودعت ميشيل تيلور، سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المملكة إلى حل قضايا "سجناء الرأي" وهو تعبير يُستخدم عادة للإشارة إلى السجناء السياسيين.
قالت تيلور في كلمة أمام منتدى جنيف في اليوم العالمي للمرأة الموافق الثامن من مارس/ آذار: "نحث السعودية على حل قضايا سجناء الرأي بشكل كامل ورفع حظر السفر والقيود الأخرى المفروضة على ناشطات حقوق المرأة اللائي تم إطلاق سراحهن في وقت سابق"، حسب وكالة "رويترز".
ولم تذكر السفيرة الأمريكية أسماء أي سجناء سياسيين أو ناشطات في مجال حقوق المرأة أُفرج عنهم مؤخرا ويخضعون لقيود السفر.