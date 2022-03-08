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"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية شمال غربي اليمن
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية شمال غربي اليمن
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، "إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الصنع يعتقد أنها تابعة للتحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية، في أجواء محافظة حجة... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:51+0000
2022-03-08T10:51+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
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وقال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل) أميركية الصنع، بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حَرَض بمحافظة حجة".تعد الطائرة الأمريكية هي الثانية من نوعها التي تعلن جماعة "أنصار الله" إسقاطها خلال أيام، إذ أعلنت الأسبوع الماضي، إسقاط طائرة مماثلة أثناء تحليقها في أجواء مدينة حَرَض شمال غربي حجة، كما أنها الرابعة التي تسقطها الجماعة في مناطق سيطرتها، خلال شهر.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية شمال غربي اليمن

10:51 GMT 08.03.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، "إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الصنع يعتقد أنها تابعة للتحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية، في أجواء محافظة حجة شمال غربي اليمن على الحدود مع السعودية".
وقال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل) أميركية الصنع، بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حَرَض بمحافظة حجة".
تعد الطائرة الأمريكية هي الثانية من نوعها التي تعلن جماعة "أنصار الله" إسقاطها خلال أيام، إذ أعلنت الأسبوع الماضي، إسقاط طائرة مماثلة أثناء تحليقها في أجواء مدينة حَرَض شمال غربي حجة، كما أنها الرابعة التي تسقطها الجماعة في مناطق سيطرتها، خلال شهر.
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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