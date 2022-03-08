عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220308/إعلام-الولايات-المتحدة-قد-تحظر-شراء-النفط-الروسي-1059622330.html
إعلام: الولايات المتحدة قد تحظر شراء النفط الروسي
إعلام: الولايات المتحدة قد تحظر شراء النفط الروسي
أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن سناتور أمريكي، أن البيت الأبيض قد يعلن عن حظر شراء النفط الروسي. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T13:35+0000
2022-03-08T13:50+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4b27cbebb3c1229312ff1be405e91d16.jpg
قال السناتور كريس كونز للشبكة، إنه من المرجح أن يحظر البيت الأبيض واردات النفط الروسية ويعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين بشأن هذه القضية.وأضاف السيناتور أن الإعلان عن ذلك قد يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء.كما نقلت مصادر عن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، يعتزم إصدار عدد من العقوبات على روسيا اليوم الثلاثاء، كرد على العملية العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية في أوكرانيا.هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضت ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، كان هدفها تكبيد الخسائر.وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، أن هذه "كلها محاولات لإنهاء الحرب على أوكرانيا"، مؤكدا أن "إستونيا وأمريكا تواصلان تعزيز الدفاع على كل شبر من دول الناتو".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1e916da4bc85202ef4723fdef7ea61e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

إعلام: الولايات المتحدة قد تحظر شراء النفط الروسي

13:35 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 13:50 GMT 08.03.2022)
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Jim Bourg
تابعنا عبرGoogle news
أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن سناتور أمريكي، أن البيت الأبيض قد يعلن عن حظر شراء النفط الروسي.
قال السناتور كريس كونز للشبكة، إنه من المرجح أن يحظر البيت الأبيض واردات النفط الروسية ويعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين بشأن هذه القضية.
وأضاف السيناتور أن الإعلان عن ذلك قد يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء.
كما نقلت مصادر عن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، يعتزم إصدار عدد من العقوبات على روسيا اليوم الثلاثاء، كرد على العملية العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية في أوكرانيا.
هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضت ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، كان هدفها تكبيد الخسائر.
وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، أن هذه "كلها محاولات لإنهاء الحرب على أوكرانيا"، مؤكدا أن "إستونيا وأمريكا تواصلان تعزيز الدفاع على كل شبر من دول الناتو".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала