https://arabic.sputniknews.com/20220308/ارتفاع-اليورو-مقابل-الدولار-بعد-نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-لمنطقة-اليورو--1059613910.html

ارتفاع اليورو مقابل الدولار بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو

ارتفاع اليورو مقابل الدولار بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات عن النمو الاقتصادي في أوروبا، وفقا لبيانات التداول. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T11:13+0000

2022-03-08T11:13+0000

2022-03-08T11:13+0000

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104345/33/1043453315_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_8a6fab2f5b1394a54335e98006cceace.jpg

ومع حلول الساعة 13.40 بتوقيت موسكو، ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.0878 دولار لكل يورو من مستوى الإغلاق الأخير 1.0852 دولار. وارتفع الدولار مقابل الين في نفس الوقت إلى 115.59 ين للدولار من 115.29 ين. وانخفض مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة عملات من ست دول - الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة) بنسبة 0.1٪ إلى 99.19 نقطة. وفي الربع الثالث، نما الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي و 19 دولة في منطقة اليورو - بنسبة 4٪. إجمالا في عام 2021 ، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بنسبة 5.3٪ لكل منهما. وفي نهاية عام 2020 ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 5.9٪ ومنطقة اليورو - بنسبة 6.4٪. يقوم التجار أيضًا بتقييم الإجراء الذي قد يتخذه البنك المركزي الأوروبي بعد الاجتماع القادم، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الخميس جنبًا إلى جنب مع توقعات الاقتصاد الكلي. كما ولا يزال الوضع بين روسيا وأوكرانيا عاملاً مهمًا في أسواق العملات. بعد أن فرض عدد من الدول عقوبات على روسيا، وتوقفت العديد من الشركات عن أنشطتها في البلاد، يخشى المستثمرون أن يؤثر ذلك على تعافي الاقتصاد العالمي. تقليديا، يعمل الدولار كأصل أكثر موثوقية، ويدعم الطلب عليه حالة عدم اليقين العالمية. كما ويعتبر الين عملة موثوق بها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد