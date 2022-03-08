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https://arabic.sputniknews.com/20220308/ارتفاع-اليورو-مقابل-الدولار-بعد-نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-لمنطقة-اليورو--1059613910.html
ارتفاع اليورو مقابل الدولار بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو
ارتفاع اليورو مقابل الدولار بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو
ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات عن النمو الاقتصادي في أوروبا، وفقا لبيانات التداول. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T11:13+0000
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اقتصاد
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ومع حلول الساعة 13.40 بتوقيت موسكو، ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.0878 دولار لكل يورو من مستوى الإغلاق الأخير 1.0852 دولار. وارتفع الدولار مقابل الين في نفس الوقت إلى 115.59 ين للدولار من 115.29 ين. وانخفض مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة عملات من ست دول - الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة) بنسبة 0.1٪ إلى 99.19 نقطة. وفي الربع الثالث، نما الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي و 19 دولة في منطقة اليورو - بنسبة 4٪. إجمالا في عام 2021 ، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بنسبة 5.3٪ لكل منهما. وفي نهاية عام 2020 ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 5.9٪ ومنطقة اليورو - بنسبة 6.4٪. يقوم التجار أيضًا بتقييم الإجراء الذي قد يتخذه البنك المركزي الأوروبي بعد الاجتماع القادم، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الخميس جنبًا إلى جنب مع توقعات الاقتصاد الكلي. كما ولا يزال الوضع بين روسيا وأوكرانيا عاملاً مهمًا في أسواق العملات. بعد أن فرض عدد من الدول عقوبات على روسيا، وتوقفت العديد من الشركات عن أنشطتها في البلاد، يخشى المستثمرون أن يؤثر ذلك على تعافي الاقتصاد العالمي. تقليديا، يعمل الدولار كأصل أكثر موثوقية، ويدعم الطلب عليه حالة عدم اليقين العالمية. كما ويعتبر الين عملة موثوق بها.
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اقتصاد

ارتفاع اليورو مقابل الدولار بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو

11:13 GMT 08.03.2022
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
CC BY 2.0 / moerschy /
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ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات عن النمو الاقتصادي في أوروبا، وفقا لبيانات التداول.
ومع حلول الساعة 13.40 بتوقيت موسكو، ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.0878 دولار لكل يورو من مستوى الإغلاق الأخير 1.0852 دولار. وارتفع الدولار مقابل الين في نفس الوقت إلى 115.59 ين للدولار من 115.29 ين. وانخفض مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة عملات من ست دول - الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة) بنسبة 0.1٪ إلى 99.19 نقطة.
وأفادت وكالة الإحصاء الأوروبية Eurostat أن الناتج المحلي الإجمالي المجمع لبلدان منطقة اليورو الـ19، وفقًا للتقدير النهائي، نما في الربع الرابع بنسبة 4.6٪ على أساس سنوي و 0.3٪ على أساس ربع سنوي.
وفي الربع الثالث، نما الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي و 19 دولة في منطقة اليورو - بنسبة 4٪. إجمالا في عام 2021 ، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بنسبة 5.3٪ لكل منهما.
وفي نهاية عام 2020 ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 5.9٪ ومنطقة اليورو - بنسبة 6.4٪. يقوم التجار أيضًا بتقييم الإجراء الذي قد يتخذه البنك المركزي الأوروبي بعد الاجتماع القادم، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الخميس جنبًا إلى جنب مع توقعات الاقتصاد الكلي.
كما ولا يزال الوضع بين روسيا وأوكرانيا عاملاً مهمًا في أسواق العملات. بعد أن فرض عدد من الدول عقوبات على روسيا، وتوقفت العديد من الشركات عن أنشطتها في البلاد، يخشى المستثمرون أن يؤثر ذلك على تعافي الاقتصاد العالمي. تقليديا، يعمل الدولار كأصل أكثر موثوقية، ويدعم الطلب عليه حالة عدم اليقين العالمية. كما ويعتبر الين عملة موثوق بها.
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