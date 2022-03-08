https://arabic.sputniknews.com/20220308/الأمين-العام-لـأوبك-يجب-ألا-تجعل-الدول-سوق-الطاقة-العالمي-رهينة-لاختلافاتها-السياسية-1059598815.html

الأمين العام لـ"أوبك": يجب ألا تجعل الدول سوق الطاقة العالمي رهينة لاختلافاتها السياسية

الأمين العام لـ"أوبك": يجب ألا تجعل الدول سوق الطاقة العالمي رهينة لاختلافاتها السياسية

أعلن الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد بركيندو، أن الوضع القائم في سوق الطاقة يظهر أن دول العالم يجب ألا تجعل سوق الطاقة العالمي رهينة لاختلافاتها السياسية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T03:20+0000

2022-03-08T03:20+0000

2022-03-08T03:20+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أوبك

أخبار النفط الروسي

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هيوستن – سبوتنيك. وقال بركيندو خلال مؤتمر "سيراويك" الدولي: "نحن (أوبك) لسنا منظمة سياسية ونحاول قدر الإمكان أن نبتعد عن السياسة. كما نواصل العمل على أن نزيل السياسة من توريد النفط".وفي وقت سابق أمس الاثنين، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن أسعار النفط قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي.وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أعلنت أمس، أن المجلس يدرس إمكانية إعداد مشروع قانون يحظر استيراد النفط وموارد الطاقة من روسيا، على خلفية الأزمة في أوكرانيا.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

https://arabic.sputniknews.com/20220307/موسكو-التخلي-عن-النفط-الروسي-سيرفع-سعر-البرميل-في-السوق-إلى-أكثر-من-300-دولار-1059597118.html

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أوبك, أخبار النفط الروسي