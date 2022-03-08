https://arabic.sputniknews.com/20220308/الجيش-الروسي-يدمر-2482-هدفا-من-البنية-التحتية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059603792.html

الجيش الروسي يدمر 2482 هدفا من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

الجيش الروسي يدمر 2482 هدفا من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T08:08+0000

2022-03-08T08:08+0000

2022-03-08T08:08+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

رصد عسكري

روسيا

العالم

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.وأضاف: على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، دمرت طائرات قاذفة وطائرات هجومية تابعة للقوات الجوية - الفضائية الروسية 158 منشأة عسكرية في الأراضي الأوكرانية.وحسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية: في 7 مارس، تم تعطيل مطار أوزيرنو التابع لسلاح الجو الأوكراني في منطقة جيتومير بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة. أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الفضاء الروسية في الجو طائرتين من طراز ميغ-29 وواحدة من طراز سو-27 من سلاح الجو الأوكراني. توقف عن العمل أيضا: فرقتان أوكرانيتان من نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-300 ، و 3 أنظمة إطلاق نار ذاتية الدفع من طراز Buk M-1 ، و 4 مراكز قيادة ، ومحطتا رادار ، و 9 مستودعات للذخيرة ، و 11 منطقة لتركيز الأسلحة والمعدات العسكرية.وقالت الوزارة: بالإجمال، ومنذ بداية العملية، تم تدمير 2482 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية ، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية: ومن بينها: 87 موقعًا للقيادة ومركزًا للاتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية ، و 124 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-300 و Buk M-1 و Osa ، بالإضافة إلى 79 محطة رادار. و 866 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى ، و 91 نبطارية صواريخ، و 317 مدفعية ميدانية وهاون ، و 634 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة ، و 81 مركبة جوية بدون طيار.وسيطرت مجموعة قوات لوغانسك ،على مستوطنات بورسونينو، وكريمينايا، وبيشانوي، وفارفاروفكا، وبشينيتشنوي، وإبيفانوفكا، ونوفودروشيسك، وبيلوغوروفكا، بمعدل تقدم وصل إلى 9 كم.وفرضت وحدات دونيتسك قد فرضت سيطرتها على حي أوسافياخيم في ماريوبول.

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