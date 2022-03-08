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الحكومة العراقية تقرر تسلم كامل محصول القمح المحلي حصرا للموسم الحالي
الحكومة العراقية تقرر تسلم كامل محصول القمح المحلي حصرا للموسم الحالي
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها تسلم محصول القمح المحلي حصرا للموسم الحالي، وسط اضطرابات في السوق العالمية على خلفية العملية العسكرية الروسية... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:28+0000
2022-03-08T16:28+0000
العراق
العالم العربي
اقتصاد
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وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي، إن "الحكومة قررت الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل وخارج الخطة المقرة) للموسم الحالي حصراً".كما تقرر "أن يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة".وذكر البيان أن ذلك يأتي ضمن حزمة مقررات وإجراءات تهدف إلى "دعم الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الناتج عن تزامن الأزمات العالمية".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي، تواصل أسعار القمح عالميا الارتفاع، فقد تجاوز سعر بوشل القمح [وحدة قياس أمريكية وبريطانية، وتساوي 27.2 كيلوغراما]، بعد نحو أسبوع من بدء العملية، مستوى 11 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/أسعار-القمح-ترتفع-إلى-مستويات-قياسية-1059565234.html
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العراق, العالم العربي, اقتصاد

الحكومة العراقية تقرر تسلم كامل محصول القمح المحلي حصرا للموسم الحالي

16:28 GMT 08.03.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورحقل قمح
حقل قمح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها تسلم محصول القمح المحلي حصرا للموسم الحالي، وسط اضطرابات في السوق العالمية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي، إن "الحكومة قررت الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل وخارج الخطة المقرة) للموسم الحالي حصراً".
كما تقرر "أن يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة".

وذكر البيان أن ذلك يأتي ضمن حزمة مقررات وإجراءات تهدف إلى "دعم الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الناتج عن تزامن الأزمات العالمية".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي، تواصل أسعار القمح عالميا الارتفاع، فقد تجاوز سعر بوشل القمح [وحدة قياس أمريكية وبريطانية، وتساوي 27.2 كيلوغراما]، بعد نحو أسبوع من بدء العملية، مستوى 11 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاما.
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