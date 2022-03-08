https://arabic.sputniknews.com/20220308/الصين-تدعو-الولايات-المتحدة-لتوضيح-أنشطتها-البيولوجية-العسكرية-في-الداخل-والخارج-بما-في-ذلك-1059602931.html
الصين تدعو الولايات المتحدة لتوضيح أنشطتها البيولوجية العسكرية في الداخل والخارج بما في ذلك أوكرانيا
الصين تدعو الولايات المتحدة لتوضيح أنشطتها البيولوجية العسكرية في الداخل والخارج بما في ذلك أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي تشيان في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، في تعليق على تقارير عن مختبرات بيولوجية تمولها الولايات المتحدة في... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T07:41+0000
2022-03-08T07:41+0000
2022-03-08T08:12+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال الدبلوماسي: "نحث الجانب الأمريكي مرة أخرى على توضيح الأنشطة العسكرية البيولوجية بشكل كامل في الداخل والخارج".كما أكد لي تشيان أن الولايات المتحدة، من خلال سياستها المتمثلة في توسع الناتو نحو الشرق، "ألقت جذعا كبيرا" في "نيران الأزمة الأوكرانية".وشدد على أن الصين تؤمن دائمًا بأن أمن دولة ما لا يمكن ضمانه على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال توسيع الكتل العسكرية.وأنفقت الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار على أعمال المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وشاركت مختبرات المديرية المركزية للصحة والأوبئة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
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سبوتنيك عربي
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الصين تدعو الولايات المتحدة لتوضيح أنشطتها البيولوجية العسكرية في الداخل والخارج بما في ذلك أوكرانيا
07:41 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 08:12 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي تشيان في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، في تعليق على تقارير عن مختبرات بيولوجية تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا، إن الصين دعت الولايات المتحدة إلى توضيح أنشطتها العسكرية البيولوجية في الداخل والخارج.
وقال الدبلوماسي: "نحث الجانب الأمريكي مرة أخرى على توضيح الأنشطة العسكرية البيولوجية بشكل كامل في الداخل والخارج".
كما أكد لي تشيان أن الولايات المتحدة، من خلال سياستها المتمثلة في توسع الناتو نحو الشرق، "ألقت جذعا كبيرا" في "نيران الأزمة الأوكرانية".
وشدد على أن الصين تؤمن دائمًا بأن أمن دولة ما لا يمكن ضمانه على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال توسيع الكتل العسكرية.
وأنفقت الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار على أعمال المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وشاركت مختبرات المديرية المركزية للصحة والأوبئة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.