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الكويت... براءة رئيس الوزراء السابق وجميع المتهمين في قضية "صندوق الجيش"
الكويت... براءة رئيس الوزراء السابق وجميع المتهمين في قضية "صندوق الجيش"
قضت محكمة الوزراء في الكويت، ببراءة كل المتهمين في قضية "صندوق الجيش". 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:48+0000
2022-03-08T10:48+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب صحيفة القبس الكويتية، قضت المحكمة في جلسة علانية، اليوم الثلاثاء، ببراءة جميع المتهمين في قضية صندوق الجيش.وكانت المحكمة قد حددت بداية فبراير/ شباط الماضي، جلسة اليوم 8 مارس/ آذار للنطق بالحكم، في القضية المتهم فيها جابر المبارك، رئيس الوزراء السابق، وخالد الجراح، وزير الداخلية والدفاع الأسبق، وآخرون.وبدأت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر عام 2019، بعد تقديم وزير الدفاع الراحل ناصر الصباح، حين كان يشغل منصب وزير الدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار).
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أخبار الكويت اليوم

الكويت... براءة رئيس الوزراء السابق وجميع المتهمين في قضية "صندوق الجيش"

10:48 GMT 08.03.2022
© AP Photoرئيس الوزراء الكويتي، جابر المبارك الحمد الصباح
رئيس الوزراء الكويتي، جابر المبارك الحمد الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AP Photo
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قضت محكمة الوزراء في الكويت، ببراءة كل المتهمين في قضية "صندوق الجيش".
وحسب صحيفة القبس الكويتية، قضت المحكمة في جلسة علانية، اليوم الثلاثاء، ببراءة جميع المتهمين في قضية صندوق الجيش.
وكانت المحكمة قد حددت بداية فبراير/ شباط الماضي، جلسة اليوم 8 مارس/ آذار للنطق بالحكم، في القضية المتهم فيها جابر المبارك، رئيس الوزراء السابق، وخالد الجراح، وزير الداخلية والدفاع الأسبق، وآخرون.
وبدأت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر عام 2019، بعد تقديم وزير الدفاع الراحل ناصر الصباح، حين كان يشغل منصب وزير الدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار).
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