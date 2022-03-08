https://arabic.sputniknews.com/20220308/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-تطبيق-تدابير-اقتصادية-خاصة-في-مجال-النشاط-الاقتصادي-الأجنبي-1059639277.html
بوتين يوقع مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي
بوتين يوقع مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T18:00+0000
2022-03-08T18:00+0000
2022-03-08T21:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
مرسوم
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وأوعز بوتين بضمان حظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء. وأكد بوتين أن الحظر المفروض على التصدير والاستيراد إلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي ينقلها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.أوعز الرئيس بضمان حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج روسيا الاتحادية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، والتي ستحدد القائمة من قبل الحكومة.هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية"، داعيا الكونغرس إلى الموافقة على حزمة مساعدات "بقيمة 12 مليار دولار لأوكرانيا".ولفت بايدن إلى أن "قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي سيضر بالولايات المتحدة نفسها، لكن واشنطن تعتقد أن عليها اتخاذ هذه الخطوة".وبحسب بايدن، "سترتفع أسعار البنزين بعد حظر النفط والغاز الروسي، وستحث السلطات الأمريكية القطاع الخاص على عدم تضخيم الأسعار بسبب تداعيات العقوبات ضد روسيا، فهي ستحارب المضاربين".وقال: "حرب بوتين أضرت بالأسر الأمريكية نتيجة ارتفاع سعر الوقود وأسعار البنزين ارتفعت 75 سنتا وسترتفع أكثر، سأقوم بما في وسعي لتخفيف وطأة رفع الأسعار".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/بايدن-يعلن-حظر-واردات-النفط-والغاز-الروسية-1059635078.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, مرسوم
بوتين يوقع مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي
18:00 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 21:00 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا.
وأوعز بوتين بضمان حظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء. وأكد بوتين أن الحظر المفروض على التصدير والاستيراد إلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي ينقلها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.
كلف بوتين مجلس الوزراء بتحديد الدول التي ستتأثر بالحظر المفروض على استيراد وتصدير أنواع معينة من المنتجات والمواد الخام من الاتحاد الروسي خلال يومين.
أوعز الرئيس بضمان حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج روسيا الاتحادية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، والتي ستحدد القائمة من قبل الحكومة.
هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.
وقال بايدن، إن "الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا".
وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية"، داعيا الكونغرس إلى الموافقة على حزمة مساعدات "بقيمة 12 مليار دولار لأوكرانيا".
ولفت بايدن إلى أن "قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي سيضر بالولايات المتحدة نفسها، لكن واشنطن تعتقد أن عليها اتخاذ هذه الخطوة".
وبحسب بايدن، "سترتفع أسعار البنزين بعد حظر النفط والغاز الروسي، وستحث السلطات الأمريكية القطاع الخاص على عدم تضخيم الأسعار بسبب تداعيات العقوبات ضد روسيا، فهي ستحارب المضاربين".
وقال: "حرب بوتين أضرت بالأسر الأمريكية نتيجة ارتفاع سعر الوقود وأسعار البنزين ارتفعت 75 سنتا وسترتفع أكثر، سأقوم بما في وسعي لتخفيف وطأة رفع الأسعار".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.