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https://arabic.sputniknews.com/20220308/حركة-طالبان-تهنأ-النساء-بالعيد-1059600186.html
حركة طالبان تهنأ النساء بالعيد
حركة طالبان تهنأ النساء بالعيد
هنأت الحكومة الأفغانية، بقيادة حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية)، النساء باليوم العالمي للمرأة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T06:18+0000
2022-03-08T06:25+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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جاء في بيان وزارة الخارجية الأفغانية "الثامن من مارس/ آذار، اليوم العالمي للمرأة، ليكون ميمونًا لجميع النساء".كما أشارت إلى أن الأعمال القتالية في أفغانستان أثرت "بشكل ضار" على حياة النساء في البلاد. والآن تأمل حكومة طالبان في توفير ظروف معيشية "لائقة ومواتية" للنساء.في أوائل أغسطس/ أب، صعدت "طالبان" هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في 15 أغسطس ، وفي اليوم التالي أعلنت انتهاء الحرب. في الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس، كان هناك إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا معهم من مطار كابول، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي. في ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. في أوائل سبتمبر/أيلول، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، والتي كان يرأسها محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان الأول، ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.
أخبار أفغانستان اليوم
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان تهنأ النساء بالعيد

06:18 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 06:25 GMT 08.03.2022)
© AFP 2022 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
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هنأت الحكومة الأفغانية، بقيادة حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية)، النساء باليوم العالمي للمرأة.
جاء في بيان وزارة الخارجية الأفغانية "الثامن من مارس/ آذار، اليوم العالمي للمرأة، ليكون ميمونًا لجميع النساء".
كما أشارت إلى أن الأعمال القتالية في أفغانستان أثرت "بشكل ضار" على حياة النساء في البلاد. والآن تأمل حكومة طالبان في توفير ظروف معيشية "لائقة ومواتية" للنساء.
في أوائل أغسطس/ أب، صعدت "طالبان" هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في 15 أغسطس ، وفي اليوم التالي أعلنت انتهاء الحرب. في الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس، كان هناك إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا معهم من مطار كابول، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي. في ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. في أوائل سبتمبر/أيلول، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، والتي كان يرأسها محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان الأول، ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.
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