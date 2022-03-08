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شي جين بينغ لماكرون وشولتز: يجب مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الدول
https://arabic.sputniknews.com/20220308/خام-برنت-يصل-إلى-128-دولارا-للبرميل-1059600075.html
خام برنت يصل إلى 128 دولارا للبرميل
خام برنت يصل إلى 128 دولارا للبرميل
صعد سعر خام برنت، اليوم الثلاثاء، أكثر من 4 دولارات، حيث وصل إلى 127.86 دولار للبرميل. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T06:12+0000
2022-03-08T06:22+0000
أسعار النفط اليوم
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في الوقت نفسه ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 3 دولارات، ووصل السعر إلى 122.79 دولار للبرميل، حسب وكالة "رويترز".وتوقع محللون أن تستمر أسعار النفط في الاتفاع أكثر مما هي عليه الآن هذا الأسبوع بسبب تأخر اختتام المحادثات النووية الإيرانية وبالتالي احتمال عودة النفط الإيراني الخام إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من اضطرابات. قال أمريتا سين الشريك المؤسس لمعهد أبحاث إنرجي أسبكتس، إن "إيران كانت العامل الوحيد الداعم لنزول الأسعار الذي يخيم على السوق أما إذا تأخر الاتفاق الإيراني الآن فربما نستهلك المخزونات بسرعة أكبر"، حسب "رويترز".
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أسعار النفط اليوم

خام برنت يصل إلى 128 دولارا للبرميل

06:12 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 06:22 GMT 08.03.2022)
© AFP 2022 / - شركة تكرير النفط في المغرب "سامير"
 شركة تكرير النفط في المغرب سامير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / -
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صعد سعر خام برنت، اليوم الثلاثاء، أكثر من 4 دولارات، حيث وصل إلى 127.86 دولار للبرميل.
في الوقت نفسه ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 3 دولارات، ووصل السعر إلى 122.79 دولار للبرميل، حسب وكالة "رويترز".
وتوقع محللون أن تستمر أسعار النفط في الاتفاع أكثر مما هي عليه الآن هذا الأسبوع بسبب تأخر اختتام المحادثات النووية الإيرانية وبالتالي احتمال عودة النفط الإيراني الخام إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من اضطرابات.
قال أمريتا سين الشريك المؤسس لمعهد أبحاث إنرجي أسبكتس، إن "إيران كانت العامل الوحيد الداعم لنزول الأسعار الذي يخيم على السوق أما إذا تأخر الاتفاق الإيراني الآن فربما نستهلك المخزونات بسرعة أكبر"، حسب "رويترز".
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