https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-لجنة-التحقيق-الروسية-يوعز-بالتحقيق-في-الحادث-الذي-وقع-في-دبلن-1059607886.html
رئيس لجنة التحقيق الروسية يوعز بالتحقيق في الحادث الذي وقع في دبلن
رئيس لجنة التحقيق الروسية يوعز بالتحقيق في الحادث الذي وقع في دبلن
صدرت تعليمات للمحققين الروس بالتحقيق في وصول شاحنة إلى أراضي السفارة الروسية في دبلن بأيرلندا، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق الروسية اليوم... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T09:41+0000
2022-03-08T09:41+0000
2022-03-08T09:41+0000
أيرلندا
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وقال الموقع: "أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية تعليمات إلى إدارة التحقيقات الرئيسية لتنظيم تحقيق في هذا الحادث، وتقديم تقييم قانوني مناسب لأفعال المهاجم بموجب المادة 360 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (الهجوم على الأشخاص أو المؤسسات التي تتمتع بالحماية الدولية)".وأشارت الإدارة إلى أنه بحسب تقارير إعلامية، في دبلن (إيرلندا) "صدمت شاحنة عمدا بوابات السفارة الروسية".وجاء في البيان الصحفي: "وقع الحادث عندما كان ضباط الشرطة الأيرلندية يقفون في مكان قريب ولم يفعلوا أي شيء".وأشارت إلى أن "السفارة تعتبر هذا الحادث انتهاكًا واضحًا وصارخًا للمادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961."وأضافت اللجنة أنه لم يصب أحد في الحادث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أيرلندا
رئيس لجنة التحقيق الروسية يوعز بالتحقيق في الحادث الذي وقع في دبلن
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صدرت تعليمات للمحققين الروس بالتحقيق في وصول شاحنة إلى أراضي السفارة الروسية في دبلن بأيرلندا، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق الروسية اليوم الثلاثاء.
وقال الموقع: "أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية تعليمات إلى إدارة التحقيقات الرئيسية لتنظيم تحقيق في هذا الحادث، وتقديم تقييم قانوني مناسب لأفعال المهاجم بموجب المادة 360 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (الهجوم على الأشخاص أو المؤسسات التي تتمتع بالحماية الدولية)".
وأشارت الإدارة إلى أنه بحسب تقارير إعلامية، في دبلن (إيرلندا) "صدمت شاحنة عمدا بوابات السفارة الروسية".
وجاء في البيان الصحفي: "وقع الحادث عندما كان ضباط الشرطة الأيرلندية يقفون في مكان قريب ولم يفعلوا أي شيء".
وأشارت إلى أن "السفارة تعتبر هذا الحادث انتهاكًا واضحًا وصارخًا للمادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961."
وأضافت اللجنة أنه لم يصب أحد في الحادث.