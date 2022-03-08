https://arabic.sputniknews.com/20220308/قيادي-بالانتقالي-لـسبوتنيك-الحكومات-اليمنية-تعمل-على-إفقار-الجنوب-حتى-لا-يطالب-بالاستقلال-1059628998.html

قيادي بالانتقالي لـ"سبوتنيك": الحكومات اليمنية تعمل على إفقار الجنوب حتى لا يطالب بالاستقلال

قيادي بالانتقالي لـ"سبوتنيك": الحكومات اليمنية تعمل على إفقار الجنوب حتى لا يطالب بالاستقلال

أكد عبد السلام قاسم مسعد، عضو فريق الحوار الوطني الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي، على تمسك الجنوبيين باتفاق الرياض، لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة في اليمن... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T15:27+0000

2022-03-08T15:27+0000

2022-03-08T15:27+0000

أخبار اليمن الأن

الحكومة اليمنية

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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "اتفاق الرياض لم ينته بعد، ونحن متمسكون به ونطالب التحالف العربي الراعي لهذا الاتفاق أن يعمل من أجل تنفيذه، لأن تنفيذه يمكن أن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ككل".وتابع مسعد: "الجميع يعلم أن قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للشرعية اليمنية لا تزال مرابطة في صحراء وادي حضرموت، وكان يفترض وفق اتفاق الرياض أن تذهب لمواجهة الحوثيين في البيضاء ومأرب ومناطق أخرى، لكنها لم تفعل ذلك حفاظا على مكاسب ومصالح خاصة مما أطال أمد الحرب".واستطرد: "ومن خلال تلك الأداة يحاولون استنفار الناس لمواجهة المجلس الانتقالي، هذه سياسة معروفة والكثير من الشعب يدركها بشكل جيد وأن المجلس ليس لديه شىء من الموارد كالنفط والضرائب والجبايات وغيرها، جميعها بيد الدولة، والمجلس طالب الحكومة أكثر من مرة بأن تقوم بواجبها تجاه المواطن، لكن ليست هناك أي استجابة حتى الآن، ولا توجد أي جهة تسعى من أجل إلزام الحكومة بواجباتها".وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.

https://arabic.sputniknews.com/20211110/الحكومة-اليمنية-تدعو-المجلس-الانتقالي-إلى-العودة-لاستكمال-تنفيذ-اتفاق-الرياض-1050669331.html

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أخبار اليمن الأن, الحكومة اليمنية