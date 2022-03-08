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https://arabic.sputniknews.com/20220308/مادورو-يؤكد-أنه-التقى-الوفد-الأمريكي-ويأمل-في-المضي-قدما-نحو-عملية-السلام-1059599075.html
مادورو يؤكد أنه التقى الوفد الأمريكي ويأمل في المضي قدما نحو عملية السلام
مادورو يؤكد أنه التقى الوفد الأمريكي ويأمل في المضي قدما نحو عملية السلام
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أنه عقد اجتماعا السبت الماضي مع وفد من الولايات المتحدة في كراكاس، وقال إنه يأمل في المضي قدما نحو عملية... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T03:55+0000
2022-03-08T03:56+0000
نيكولاس مادورو
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كانت وكالة رويترز نقلت أمس عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين فنزويليين وأمريكيين ناقشوا إمكانية تخفيف العقوبات النفطية على فنزويلا، لكنهم لم يحققوا تقدما يذكر نحو التوصل إلى اتفاق في أول محادثات ثنائية رفيعة المستوى تجري بين الجانبين منذ سنوات.
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نيكولاس مادورو

مادورو يؤكد أنه التقى الوفد الأمريكي ويأمل في المضي قدما نحو عملية السلام

03:55 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 03:56 GMT 08.03.2022)
© AFP 2022 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أنه عقد اجتماعا السبت الماضي مع وفد من الولايات المتحدة في كراكاس، وقال إنه يأمل في المضي قدما نحو عملية السلام.

وقال مادورو، "يوم السبت الماضي وصل وفد من الولايات المتحدة إلى فنزويلا، واستقبلته في القصر الرئاسي. لقد عقدنا اجتماعا محترما ووديا ودبلوماسيا للغاية".

كانت وكالة رويترز نقلت أمس عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين فنزويليين وأمريكيين ناقشوا إمكانية تخفيف العقوبات النفطية على فنزويلا، لكنهم لم يحققوا تقدما يذكر نحو التوصل إلى اتفاق في أول محادثات ثنائية رفيعة المستوى تجري بين الجانبين منذ سنوات.
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