https://arabic.sputniknews.com/20220308/مادورو-يحذر-من-خطر-تحول-الوضع-في-أوكرانيا-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1059599841.html
مادورو يحذر من خطر تحول الوضع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة
مادورو يحذر من خطر تحول الوضع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب أذاعته قناة VTV ، إن الحكومة الفنزويلية قلقة للغاية من احتمال انتشار الصراع في أوكرانيا إلى مناطق أخرى من أوروبا... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T05:34+0000
2022-03-08T05:34+0000
2022-03-08T05:37+0000
نيكولاس مادورو
أخبار أوكرانيا
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وقال رئيس الدولة: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء احتمال نشوب حرب في أوروبا وانتشار هذه المواجهة المسلحة إلى مناطق أخرى من العالم. وقد تم إطلاق وإعداد حملة إعلامية كراهية عامة، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى تفاقم الوضع الراهن وانتشار السيناريو العسكري ومسرح العمليات العسكرية خارج أوكرانيا إلى أوروبا ومن أوروبا إلى مناطق أخرى من الكوكب".وأعرب رئيس فنزويلا عن أمله في أن يؤدي هذا التحذير الذي جاء في وقته إلى "وقف الجنون الذي استولى على أهم رؤساء الغرب والعالم".ووفقًا له، تتخذ سلطات الدولة، الواقعة في أمريكا الجنوبية، إجراءات للسيطرة على التضخم والآثار المحتملة لانتشار الصراع في أوروبا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نيكولاس مادورو, أخبار أوكرانيا
مادورو يحذر من خطر تحول الوضع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة
05:34 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 05:37 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب أذاعته قناة VTV ، إن الحكومة الفنزويلية قلقة للغاية من احتمال انتشار الصراع في أوكرانيا إلى مناطق أخرى من أوروبا والعالم، وتهدف حملة الكراهية في وسائل الإعلام والعقوبات ضد روسيا إلى ذلك.
وقال رئيس الدولة: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء احتمال نشوب حرب في أوروبا وانتشار هذه المواجهة المسلحة إلى مناطق أخرى من العالم
. وقد تم إطلاق وإعداد حملة إعلامية كراهية عامة، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى تفاقم الوضع الراهن وانتشار السيناريو العسكري ومسرح العمليات العسكرية خارج أوكرانيا إلى أوروبا ومن أوروبا إلى مناطق أخرى من الكوكب".
وأعرب رئيس فنزويلا عن أمله في أن يؤدي هذا التحذير الذي جاء في وقته إلى "وقف الجنون الذي استولى على أهم رؤساء الغرب والعالم".
وأضاف: "الصراع آخذ في الاتساع من وجهة نظر عسكرية، مما قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. وله بالفعل الآن عواقب عالمية - تأثير مدمر على أسعار النفط والبنزين والغاز وتكلفة الغذاء والأسمدة والنقل. إن التأثير العالمي يتجلى في انعدام الأمن في إدارة العلاقات الدولية".
ووفقًا له، تتخذ سلطات الدولة، الواقعة في أمريكا الجنوبية، إجراءات للسيطرة على التضخم والآثار المحتملة لانتشار الصراع في أوروبا.