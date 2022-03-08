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ملك الأردن يتلقى رسالة اعتذار من شقيقه الأمير حمزة
ملك الأردن يتلقى رسالة اعتذار من شقيقه الأمير حمزة
أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم عن تلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، رسالة اعتذار من أخيه، ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، على وقع... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T15:54+0000
2022-03-08T15:54+0000
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وجاء في بيان الديوان الملكي أن الأمير حمزة رفع رسالته إلى الملك بعد لقائه مساء يوم الأحد الماضي بناء على طلبه.وتابع: "إنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق الملك وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك".وأضاف: "أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر".وتابع "أؤكد، كما تعهدت أمام عمنا الأمير الحسن بن طلال، أنني سأسير على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، مخلصا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزما بدستورنا، تحت قيادة جلالتك الحكيمة".يذكر أن الملك عبد الله كان قد قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في قضية الفتنة بعد كشفها العام الماضي في سياق العائلة.واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل/ نيسان العام الماضي، ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.ونشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" وقتها مضمون تسريبات قالت إنها تلقتها من مسؤولين أردنيين، لمحادثات خاصة بين الأمير حمزة بن الحسين ورئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله. وأشارت إلى أن "هذه المحادثات تحتوي على أوقات معينة دعا فيها الأمير أنصاره إلى الاحتجاج في الشوارع".
https://arabic.sputniknews.com/20210712/وكالة-الكشف-عن-الرسائل-السرية-بين-الأمير-حمزة-وعوض-الله-وعلاقتها-بولي-العهد-السعودي-1049554925.html
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أخبار الأردن, العالم العربي

ملك الأردن يتلقى رسالة اعتذار من شقيقه الأمير حمزة

15:54 GMT 08.03.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIأرشيف - ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة، 2015
أرشيف - ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة، 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم عن تلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، رسالة اعتذار من أخيه، ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، على وقع الأزمة في أبريل/نيسان العام الماضي التي عرفت باسم قضية "زعزعة أمن المملكة".
وجاء في بيان الديوان الملكي أن الأمير حمزة رفع رسالته إلى الملك بعد لقائه مساء يوم الأحد الماضي بناء على طلبه.
وكتب الأمير حمزة في رسالته، أخطأتُ يا أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ.
وتابع: "إنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق الملك وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك".
وأضاف: "أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر".
وتابع "أؤكد، كما تعهدت أمام عمنا الأمير الحسن بن طلال، أنني سأسير على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، مخلصا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزما بدستورنا، تحت قيادة جلالتك الحكيمة".
باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني السابق خلال المحاكمة في قضية الفتنة 13 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2021
وكالة: الكشف عن الرسائل السرية بين الأمير حمزة وعوض الله.. ولماذا ذكر بها ولي العهد السعودي؟
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يذكر أن الملك عبد الله كان قد قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في قضية الفتنة بعد كشفها العام الماضي في سياق العائلة.
واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل/ نيسان العام الماضي، ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.
ونشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" وقتها مضمون تسريبات قالت إنها تلقتها من مسؤولين أردنيين، لمحادثات خاصة بين الأمير حمزة بن الحسين ورئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله.
وأشارت إلى أن "هذه المحادثات تحتوي على أوقات معينة دعا فيها الأمير أنصاره إلى الاحتجاج في الشوارع".
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