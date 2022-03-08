https://arabic.sputniknews.com/20220308/ملك-الأردن-يتلقى-رسالة-اعتذار-من-شقيقه-الأمير-حمزة-1059631257.html

ملك الأردن يتلقى رسالة اعتذار من شقيقه الأمير حمزة

ملك الأردن يتلقى رسالة اعتذار من شقيقه الأمير حمزة

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم عن تلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، رسالة اعتذار من أخيه، ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، على وقع... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T15:54+0000

2022-03-08T15:54+0000

2022-03-08T15:54+0000

أخبار الأردن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048589850_0:185:2500:1591_1920x0_80_0_0_f3a823ecd21e96f706b1c3fcd183e8de.jpg

وجاء في بيان الديوان الملكي أن الأمير حمزة رفع رسالته إلى الملك بعد لقائه مساء يوم الأحد الماضي بناء على طلبه.وتابع: "إنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق الملك وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك".وأضاف: "أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر".وتابع "أؤكد، كما تعهدت أمام عمنا الأمير الحسن بن طلال، أنني سأسير على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، مخلصا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزما بدستورنا، تحت قيادة جلالتك الحكيمة".يذكر أن الملك عبد الله كان قد قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في قضية الفتنة بعد كشفها العام الماضي في سياق العائلة.واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل/ نيسان العام الماضي، ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.ونشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" وقتها مضمون تسريبات قالت إنها تلقتها من مسؤولين أردنيين، لمحادثات خاصة بين الأمير حمزة بن الحسين ورئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله. وأشارت إلى أن "هذه المحادثات تحتوي على أوقات معينة دعا فيها الأمير أنصاره إلى الاحتجاج في الشوارع".

https://arabic.sputniknews.com/20210712/وكالة-الكشف-عن-الرسائل-السرية-بين-الأمير-حمزة-وعوض-الله-وعلاقتها-بولي-العهد-السعودي-1049554925.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الأردن, العالم العربي