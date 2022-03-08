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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/واشنطن-سفراؤنا-يحثون-الدول-على-الانضمام-إلى-العقوبات-ضد-روسيا-1059645352.html
واشنطن: سفراؤنا يحثون الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا
واشنطن: سفراؤنا يحثون الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا
أكد نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أن جميع السفراء الأمريكيين يحثون الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T21:00+0000
2022-03-08T21:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
واشنطن
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت نولاند في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "صدرت تعليمات لكل سفير من سفرائنا للعمل مع الدول للانضمام إلى عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".في غضون ذلك، قالت الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، إنها لم تنتظر ولم تطلب من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها بشأن حظر واردات النفط الروسي.وقالت متحدثة البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين: "لا نتوقع ولم نطلب من الدول الأوروبية أن تحذو حذونا، كل دولة ستتخذ قراراتها الخاصة".وأشارت إلى الاستمرار في التنسيق والتواصل مع موردي الطاقة العالميين، إلى جانب "النظر في مجموعة من الخيارات". وقالت ساكي إن "أمام شركات النفط 45 يوما للوفاء بالعقود الحالية".في وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.وتابعت: "نعتقد أن تأثير هذا الحظر النفطي الذي أعلناه اليوم، لن يكون بعيد المدى، وما نعمل على القيام به هو اتخاذ خطوات للتخفيف منه- جزئيا عبر السحب من الاحتياطي الاستراتيجي".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/البيت-الأبيض-لم-نطلب-من-الأوروبيين-أن-يحذوا-حذونا-في-حظر-النفط-الروسي-1059644975.html
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واشنطن, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا

واشنطن: سفراؤنا يحثون الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

21:00 GMT 08.03.2022
© Sputnik . Aleksandr Maksimenko / الذهاب إلى بنك الصورمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا فيكتوريا نولاند
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا فيكتوريا نولاند - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Aleksandr Maksimenko
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أكد نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أن جميع السفراء الأمريكيين يحثون الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا.
وقالت نولاند في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "صدرت تعليمات لكل سفير من سفرائنا للعمل مع الدول للانضمام إلى عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وأضافت نولاند أن هناك "منشآت أبحاث بيولوجية" في أوكرانيا، وتعمل الولايات المتحدة على منع وقوعها تحت سيطرة القوات الروسية، حسب تعبيرها.
في غضون ذلك، قالت الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، إنها لم تنتظر ولم تطلب من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها بشأن حظر واردات النفط الروسي.
وقالت متحدثة البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين: "لا نتوقع ولم نطلب من الدول الأوروبية أن تحذو حذونا، كل دولة ستتخذ قراراتها الخاصة".
وأشارت إلى الاستمرار في التنسيق والتواصل مع موردي الطاقة العالميين، إلى جانب "النظر في مجموعة من الخيارات". وقالت ساكي إن "أمام شركات النفط 45 يوما للوفاء بالعقود الحالية".
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
البيت الأبيض: لم نطلب من الأوروبيين أن يحذوا حذونا في حظر النفط الروسي
20:46 GMT
في وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.

وأضاف بايدن في كلمة له، أن الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا، متابعا: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية".

وتابعت: "نعتقد أن تأثير هذا الحظر النفطي الذي أعلناه اليوم، لن يكون بعيد المدى، وما نعمل على القيام به هو اتخاذ خطوات للتخفيف منه- جزئيا عبر السحب من الاحتياطي الاستراتيجي".
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