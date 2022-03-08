https://arabic.sputniknews.com/20220308/واشنطن-سفراؤنا-يحثون-الدول-على-الانضمام-إلى-العقوبات-ضد-روسيا-1059645352.html

واشنطن: سفراؤنا يحثون الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

واشنطن: سفراؤنا يحثون الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

أكد نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أن جميع السفراء الأمريكيين يحثون الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T21:00+0000

2022-03-08T21:00+0000

2022-03-08T21:00+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

واشنطن

عقوبات أمريكية ضد روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت نولاند في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "صدرت تعليمات لكل سفير من سفرائنا للعمل مع الدول للانضمام إلى عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".في غضون ذلك، قالت الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، إنها لم تنتظر ولم تطلب من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها بشأن حظر واردات النفط الروسي.وقالت متحدثة البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين: "لا نتوقع ولم نطلب من الدول الأوروبية أن تحذو حذونا، كل دولة ستتخذ قراراتها الخاصة".وأشارت إلى الاستمرار في التنسيق والتواصل مع موردي الطاقة العالميين، إلى جانب "النظر في مجموعة من الخيارات". وقالت ساكي إن "أمام شركات النفط 45 يوما للوفاء بالعقود الحالية".في وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.وتابعت: "نعتقد أن تأثير هذا الحظر النفطي الذي أعلناه اليوم، لن يكون بعيد المدى، وما نعمل على القيام به هو اتخاذ خطوات للتخفيف منه- جزئيا عبر السحب من الاحتياطي الاستراتيجي".

https://arabic.sputniknews.com/20220308/البيت-الأبيض-لم-نطلب-من-الأوروبيين-أن-يحذوا-حذونا-في-حظر-النفط-الروسي-1059644975.html

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واشنطن, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا