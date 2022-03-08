https://arabic.sputniknews.com/20220308/وكالة-عدد-وفيات-كورونا-حول-العالم-تجاوز-6-ملايين-شخص-منذ-بدء-الوباء-1059614304.html
وكالة: عدد وفيات كورونا حول العالم تجاوز 6 ملايين شخص منذ بدء الوباء
وكالة: عدد وفيات كورونا حول العالم تجاوز 6 ملايين شخص منذ بدء الوباء
توفي أكثر من 6 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19) منذ بدء تفشي الوباء، وذلك بحسب حصيلة من مصادر رسمية جمعتها وكالة "فرانس... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T11:23+0000
2022-03-08T11:23+0000
2022-03-08T11:23+0000
فيروس كورونا
العالم
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وأحصت "فرانس برس" في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش ما مجموعه 6,001,585 شخصا توفوا جراء الفيروس.ويأتي الإعلان عن الرقم بالتزامن مع استمرار انخفاض عدد الإصابات والوفيات في معظم مناطق العالم، باستثناء آسيا، حيث تعاني هونغ كونغ من أسوأ تفشي لها على الإطلاق، وكذلك أوقيانوسيا، حيث سجلت نيوزيلندا قفزة في عدد الحالات.وانخفض متوسط الوفيات اليومية العالمية على مدار الأيام السبعة الماضية إلى 7170، بانخفاض 18 في المئة في أسبوع، وهو ما يواكب الاتجاه الذي شوهد منذ ذروة موجة متحور "أوميكرون" في منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي، على الرغم من تخفيف العديد من البلدان للقيود الاحترازية.وسجلت أمريكا 960311 حالة وفاة بفيروس كورونا، تليها البرازيل بـ652341، ثم الهند بـ515102، وفقا لبيانات "فرانس برس".وبينما يتعلم الكثير من العالم كيف يتعايشون مع المرض، فإن الصين تظل ملتزمة بالقضاء عليه، إذ أصدرت تعليمات إلى مدينة هونغ كونغ باتباع نهج عدم التسامح مطلقا.وأطلقت هونغ كونغ خططا مثيرة للجدل لاختبار 7.4 مليون مقيم، بالإضافة إلى بناء شبكة من معسكرات العزل.وتضاعف عدد الإصابات الأسبوعية في هونغ كونغ خلال أسبوع إلى 290,987، بينما زاد عدد الوفيات بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 1543.وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أنها تستند في حصيلتها إلى وفيات (كوفيد-19) التي أبلغت عنها السلطات الصحية الوطنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/مناعتكم-زادت-السعودية-تعلن-وقف-البيان-اليومي-لحالات-كورونا-1059571509.html
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فيروس كورونا, العالم
وكالة: عدد وفيات كورونا حول العالم تجاوز 6 ملايين شخص منذ بدء الوباء
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توفي أكثر من 6 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19) منذ بدء تفشي الوباء، وذلك بحسب حصيلة من مصادر رسمية جمعتها وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.
وأحصت "فرانس برس" في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش ما مجموعه 6,001,585 شخصا توفوا جراء الفيروس.
ويأتي الإعلان عن الرقم بالتزامن مع استمرار انخفاض عدد الإصابات والوفيات في معظم مناطق العالم، باستثناء آسيا، حيث تعاني هونغ كونغ من أسوأ تفشي لها على الإطلاق، وكذلك أوقيانوسيا، حيث سجلت نيوزيلندا قفزة في عدد الحالات.
وانخفض متوسط الوفيات اليومية العالمية على مدار الأيام السبعة الماضية إلى 7170، بانخفاض 18 في المئة في أسبوع، وهو ما يواكب الاتجاه الذي شوهد منذ ذروة موجة متحور "أوميكرون" في منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي، على الرغم من تخفيف العديد من البلدان للقيود الاحترازية.
وسجلت أمريكا 960311 حالة وفاة بفيروس كورونا، تليها البرازيل بـ652341، ثم الهند بـ515102، وفقا لبيانات "فرانس برس".
وبينما يتعلم الكثير من العالم كيف يتعايشون مع المرض، فإن الصين تظل ملتزمة بالقضاء عليه، إذ أصدرت تعليمات إلى مدينة هونغ كونغ باتباع نهج عدم التسامح مطلقا.
وأطلقت هونغ كونغ خططا مثيرة للجدل لاختبار 7.4 مليون مقيم، بالإضافة إلى بناء شبكة من معسكرات العزل.
وتضاعف عدد الإصابات الأسبوعية في هونغ كونغ خلال أسبوع إلى 290,987، بينما زاد عدد الوفيات بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 1543.
وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أنها تستند في حصيلتها إلى وفيات (كوفيد-19) التي أبلغت عنها السلطات الصحية الوطنية.