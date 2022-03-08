https://arabic.sputniknews.com/20220308/-أوكرانيا-موسكو-وكييف-تتفقان-على-مراقبة-وقف-إطلاق-النار-على-طول-الممر-الإنساني-في-سومي-1059602811.html
أوكرانيا: موسكو وكييف تتفقان على مراقبة وقف إطلاق النار على طول الممر الإنساني في سومي
أوكرانيا: موسكو وكييف تتفقان على مراقبة وقف إطلاق النار على طول الممر الإنساني في سومي
صرحت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي إطلاق ممر إنساني من مدينة سومي، وهذا موثق من قبل وزارة الدفاع الروسية، كما أنه لم... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T07:46+0000
2022-03-08T07:46+0000
2022-03-08T07:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059257956_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_124ac26f9a2e110d3b041778f3eeb350.jpg
وأضافت فيريشوك، قائلة: "اليوم، يجب إطلاق ممر إنساني في مدينة سومي. وتم تثبيت ذلك رسميا من قبل وزارة الدفاع الروسية في رسالة رد إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. أي أن لدى الصليب الأحمر أدلة وثائقية، و نحن بصفتنا الطرف الذي تم الاتفاق معه على فتح الممر الانساني ". وشددت فيريشوك على أنه "لم يتم تنسيق طرق أخرى". في الوقت نفسه، لم تشر نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إلى الممرات الإنسانية في المدن الأوكرانية إلى الأراضي الروسية، التي أبلغت عنها سابقا وزارة الدفاع الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059257956_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_361c8d2c5cab6aeaa3e53b3cfc6ff94d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أوكرانيا: موسكو وكييف تتفقان على مراقبة وقف إطلاق النار على طول الممر الإنساني في سومي
تابعنا عبر
صرحت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي إطلاق ممر إنساني من مدينة سومي، وهذا موثق من قبل وزارة الدفاع الروسية، كما أنه لم يتم الاتفاق على ممرات أخرى.
وأضافت فيريشوك، قائلة: "اليوم، يجب إطلاق ممر إنساني في مدينة سومي. وتم تثبيت ذلك رسميا من قبل وزارة الدفاع الروسية في رسالة رد إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. أي أن لدى الصليب الأحمر أدلة وثائقية، و نحن بصفتنا الطرف الذي تم الاتفاق معه على فتح الممر الانساني ".
وفقا لها، هناك طريق واحد فقط للممر الإنساني لإجلاء الناس: سومي - جولوبوفكا - لوكفيتسا - لوبني - بولتافا. كما وسيتم إجلاء المدنيين، بمن فيهم مواطنو الهند والصين، من سومي إلى بولتافا.
وشددت فيريشوك على أنه "لم يتم تنسيق طرق أخرى". في الوقت نفسه، لم تشر نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إلى الممرات الإنسانية في المدن الأوكرانية إلى الأراضي الروسية، التي أبلغت عنها سابقا وزارة الدفاع الروسية
.