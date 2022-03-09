https://arabic.sputniknews.com/20220309/أردوغان-يأمل-في-أن-يسفر-اللقاء-بين-لافروف-وكوليبا-عن-وقف-إطلاق-نار-دائم-في-أوكرانيا-1059680485.html

أردوغان يأمل بأن يسفر اللقاء بين لافروف وكوليبا عن وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا

أردوغان يأمل بأن يسفر اللقاء بين لافروف وكوليبا عن وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، عن وقف دائم لإطلاق... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T14:31+0000

2022-03-09T14:31+0000

2022-03-09T14:33+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء: "نأمل أن يفسح اللقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، في أنطاليا، المجال أمام وقف إطلاق النار الدائم في أوكرانيا"، مضيفا أن "الغرب لا يحرك ساكنا، رغم الوضع المأساوي في أوكرانيا".وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيتوجه، اليوم، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا.وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك"، "من المقرر، أن يتوجه الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى تركيا اليوم"، وأضافت، "من المقرر عقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا سيرغي لافروف ودميتري كوليبا في أنطاليا".وتابعت زاخاروفا: "من المقرر عقد عدد من الاجتماعات الثنائية، وكلها مؤكدة... وكجزء من هذه الفعاليات، على هامش المؤتمر نفسه، تم التخطيط بالفعل لعقد لقاء، سيتم هذا اللقاء بين وزير الخارجية سيرغي لافروف وكوليبا، الذي يمثل وزارة الخارجية الأوكرانية".ويحتضن منتجع أنطاليا التركي النسخة الثالثة من "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، في الفترة بين 11 و13 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، ووزراء الخارجية، وممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية.ويلتقي، خلال المنتدى، نخبة من أبرز السياسيين في العالم والوزراء والدبلوماسيين والشخصيات البارزة في عالم الأعمال وصناع الرأي والأكاديميين.ويُعقد المؤتمر في مركز "نيست" للمعارض والمؤتمرات، الكائن في مركز بيليك السياحي، في أنطاليا، تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية".ويمثل المنتدى منصة للجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية من مجالات الدبلوماسية والسياسة والأعمال، لتبادل الأفكار والتصدي للتحديات الدوليةومن المقرر أن يناقش المنتدى العديد من القضايا في إطار العلاقات الدولية، كما سيسهم في التعريف بولاية أنطاليا السياحية.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الوزير لافروف يلتقي بكوليبا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس المقبل؛ لحل الأزمة بين البلدين.

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