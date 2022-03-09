https://arabic.sputniknews.com/20220309/الأمريكيون-غاضبون-من-ارتفاع-أسعار-البنزين-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1059650154.html

الأمريكيون غاضبون من ارتفاع أسعار البنزين بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

الأمريكيون غاضبون من ارتفاع أسعار البنزين بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

أثار تقرير سي إن إن عن ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا على خلفية فرض إدارة البيت الأبيض عقوبات جديدة مناهضة لروسيا، غضب سكان الولايات المتحدة. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T04:42+0000

2022-03-09T04:42+0000

2022-03-09T04:42+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

محطة الطاقة النووية

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أعلن بايدن يوم الثلاثاء فرض حظر على واردات الطاقة الروسية. في الوقت نفسه، أقر الرئيس أنه بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، سترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.وفي تقرير لشبكة سي إن إن، قال الصحفي إن الأشخاص الذين تحدث معهم في الأسبوعين الماضيين "كانوا على استعداد لدفع المزيد مقابل الوقود إذا كانت زيادة الأسعار ناجمة عن العقوبات ضد روسيا".وكتب أحد المستخدمين على الشبكات الاجتماعية: "لا أعرف شخصًا واحدًا سيقول ذلك"."أي نوع من الناس؟ الأغنياء؟ سكان المدينة الذين يستهلكون أقل من خزان في الأسبوع؟".قال مستخدم آخر: "قريبًا سيصبح سعر البنزين أقل مشاكلنا. ستبدأ أسعار السلع الأخرى في الارتفاع، وسيظل آلاف الأشخاص عاطلين عن العمل".وأضافوا ردا على ذلك: "لا أحد يحتاج إلى بنزين باهظ الثمن. أنت تحارب الاقتصاد الروسي، لكن ليس لديك خطة حول كيفية دعم الاقتصاد الأمريكي. عاجلا أم آجلا سيغضب الناس وييأسوا".وخلص أحد المعلقين إلى القول "إننا نتجه بأقصى سرعة نحو كساد اقتصادي".يوم الثلاثاء، وصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تجاوزت 4.17 دولار للغالون الواحد. كما قال بايدن للصحفيين منذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، ارتفع سعر البنزين بمقدار 75 سنتًا للغالون الواحد.

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الولايات المتحدة الأمريكية, محطة الطاقة النووية