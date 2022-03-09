https://arabic.sputniknews.com/20220309/الإمارات-ملتزمون-باتفاق-أوبك--وآلية-تعديل-الإنتاج-الشهرية-الحالية-1059696852.html
الإمارات: ملتزمون باتفاق أوبك + وآلية تعديل الإنتاج الشهرية الحالية
الإمارات: ملتزمون باتفاق أوبك + وآلية تعديل الإنتاج الشهرية الحالية
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تويتر في وقت متأخر اليوم الأربعاء إن بلاده ملتزمة باتفاقية أوبك+ وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T23:15+0000
2022-03-09T23:15+0000
2022-03-09T23:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104282/84/1042828413_0:238:2794:1810_1920x0_80_0_0_acd71fccda25ce0e14d18bcbfd724c79.jpg
وأضاف الوزير أن "الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها مجموعة أوبك+ لأسواق النفط"،وجاءت تصريحاته بعد ساعات من تصريح سفير الإمارات في واشنطن بأن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط وستشجع أوبك على النظر في زيادة المعروض.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن حظرت استيراد الطاقة من روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أقر بايدن بأن مثل هذه العقوبات ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود الأمريكية، والتي ارتفعت بالفعل بمقدار 75 سنتًا للغالون منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط ، أعلنت روسيا بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شاط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104282/84/1042828413_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_993fba8813ceb8d2909e37d3694bd299.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أسعار النفط اليوم
الإمارات: ملتزمون باتفاق أوبك + وآلية تعديل الإنتاج الشهرية الحالية
23:15 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 23:25 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تويتر في وقت متأخر اليوم الأربعاء إن بلاده ملتزمة باتفاقية أوبك+ وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج.
وأضاف الوزير أن "الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها مجموعة أوبك+ لأسواق النفط"،
وجاءت تصريحاته بعد ساعات من تصريح سفير الإمارات في واشنطن بأن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط وستشجع أوبك على النظر في زيادة المعروض.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن حظرت استيراد الطاقة من روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أقر بايدن بأن مثل هذه العقوبات ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود الأمريكية، والتي ارتفعت بالفعل بمقدار 75 سنتًا للغالون منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا
.
يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط ، أعلنت روسيا بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط.
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شاط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.