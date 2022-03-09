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الإمارات وإسرائيل تتطلعان لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة قبل نهاية الشهر
الإمارات وإسرائيل تتطلعان لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة قبل نهاية الشهر
قال السفير الإماراتي لدى تل أبيب محمد الخاجة، اليوم الأربعاء، إن بلاده وإسرائيل تتطلعان لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة قبل نهاية شهر آذار/مارس الجاري،... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T09:25+0000
2022-03-09T09:25+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وكتب الخاجة عبر حسابه على تويتر: "بعد الهند وإندونيسيا، تتطلع دولتا الإمارات وإسرائيل إلى إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل نهاية الشهر؛ الإمارات العربية المتحدة لا تزال على ثقة بأن الاتفاق مع إسرائيل سيكون بمثابة حافز لمزيد من الازدهار الاقتصادي".ووقعت إسرائيل والإمارات في واشنطن اتفاقًا للسلام في منتصف أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الولايات المتحدة، بعد اتصالات ثلاثية سبقت التوقيع ومهدت له، جرت بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وفي تموز/يوليو 2021، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي شارك السفير الإماراتي، مراسم الافتتاح ورفع العلم الإماراتي في تل أبيب.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

الإمارات وإسرائيل تتطلعان لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة قبل نهاية الشهر

09:25 GMT 09.03.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEعلم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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قال السفير الإماراتي لدى تل أبيب محمد الخاجة، اليوم الأربعاء، إن بلاده وإسرائيل تتطلعان لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة قبل نهاية شهر آذار/مارس الجاري، وذلك في خطوة جديدة لتعميق العلاقات بين البلدين منذ تطبيعها.
القاهرة - سبوتنيك. وكتب الخاجة عبر حسابه على تويتر: "بعد الهند وإندونيسيا، تتطلع دولتا الإمارات وإسرائيل إلى إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل نهاية الشهر؛ الإمارات العربية المتحدة لا تزال على ثقة بأن الاتفاق مع إسرائيل سيكون بمثابة حافز لمزيد من الازدهار الاقتصادي".
ووقعت إسرائيل والإمارات في واشنطن اتفاقًا للسلام في منتصف أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الولايات المتحدة، بعد اتصالات ثلاثية سبقت التوقيع ومهدت له، جرت بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وفي تموز/يوليو 2021، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي شارك السفير الإماراتي، مراسم الافتتاح ورفع العلم الإماراتي في تل أبيب.
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