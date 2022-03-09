https://arabic.sputniknews.com/20220309/الجيش-الروسي-يعثر-على-أكثر-من-500-قطعة-سلاح-في-محطة-طاقة-نووية-أوكرانية-1059654243.html
الجيش الروسي يعثر على أكثر من 500 قطعة سلاح في محطة طاقة نووية أوكرانية
الجيش الروسي يعثر على أكثر من 500 قطعة سلاح في محطة طاقة نووية أوكرانية
عثر الحرس الروسي على أكثر من 500 قطعة سلاح للحرس الوطني الأوكراني في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T07:38+0000
2022-03-09T07:38+0000
2022-03-09T07:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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لم تخزن وحدات الطاقة الأسلحة الصغيرة فحسب، بل قامت أيضًا بتخزين الذخيرة بكميات ضخمة. هنا، في ليلة 3 إلى 4 مارس/ آذار، قام مقاتلو الحرس الوطني بتحييد المخربين الأوكرانيين ومنعوا وقوع كارثة نووية.ومع ذلك، فإن رئيس أوكرانيا، بطريقته المعتادة، قلب كل شيء رأسًا على عقب. واتهم روسيا بإطلاق النار على وحدات الطاقة من الدبابات.وقال حينها زيلينسكي: "أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا مشتعلة. في الوقت الحالي، تطلق الدبابات الروسية على كتل ذرية. يعرفون أين يطلقون النار. كانوا يستعدون لهذا. أناشد جميع الأوكرانيين، جميع الأوروبيين الذين يعرفون كلمة "تشرنوبل". يعرفون عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في محطة الطاقة النووية هذه".في الواقع، دارت المعركة خارج المحطة، بجوار مركز التدريب الذي يضم نسخة من المفاعل للعمل في حالات الطوارئ. كانت المحطة نفسها تحت سيطرة القوات الروسية منذ 28 فبراير/ شباط. ولم يؤثر هذا الحادث على عملها بأي شكل من الأشكال. الشيء الوحيد الذي تغير لموظفي المحطة هو الأمن. تم استبدال الحرس الوطني بالحرس الروسي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يعثر على أكثر من 500 قطعة سلاح في محطة طاقة نووية أوكرانية
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عثر الحرس الروسي على أكثر من 500 قطعة سلاح للحرس الوطني الأوكراني في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا.
لم تخزن وحدات الطاقة الأسلحة الصغيرة فحسب، بل قامت أيضًا بتخزين الذخيرة بكميات ضخمة
. هنا، في ليلة 3 إلى 4 مارس/ آذار، قام مقاتلو الحرس الوطني بتحييد المخربين الأوكرانيين ومنعوا وقوع كارثة نووية.
قال سيرغي، جندي في الحرس الوطني الروسي لقناة "زفيزدا": "خلال الدورية التي قامت بها مجموعتنا المتنقلة في محطة الطاقة النووية، هاجمنا مجهولون من مبنى مجمع التدريب. خلال الاشتباك، تم تعطيل الأسلحة النارية. أضرم المخربون المغادرون النار في المبنى وتم إطفاء الحريق. لم يكن هناك مدنيون وموظفون في المبنى".
ومع ذلك، فإن رئيس أوكرانيا، بطريقته المعتادة، قلب كل شيء رأسًا على عقب. واتهم روسيا بإطلاق النار على وحدات الطاقة من الدبابات.
وقال حينها زيلينسكي: "أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا مشتعلة. في الوقت الحالي، تطلق الدبابات الروسية على كتل ذرية. يعرفون أين يطلقون النار. كانوا يستعدون لهذا. أناشد جميع الأوكرانيين، جميع الأوروبيين الذين يعرفون كلمة "تشرنوبل". يعرفون عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في محطة الطاقة النووية هذه".
في الواقع، دارت المعركة خارج المحطة، بجوار مركز التدريب الذي يضم نسخة من المفاعل للعمل في حالات الطوارئ. كانت المحطة نفسها تحت سيطرة القوات الروسية منذ 28 فبراير/ شباط. ولم يؤثر هذا الحادث على عملها بأي شكل من الأشكال. الشيء الوحيد الذي تغير لموظفي المحطة هو الأمن. تم استبدال الحرس الوطني بالحرس الروسي.